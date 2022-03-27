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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف مفاجآت عن تقنيات وإمكانات هاتف OnePlus 10R القادم من وان بلس

تسريبات تكشف مفاجآت
تسريبات تكشف مفاجآت عن تقنيات وإمكانات هاتف OnePlus 10R

كشفت تسريبات جديدة عدد من التقنيات التى سيحصل عليها هاتف OnePlus 10R القادم من شركة وان بلس الصينية، والمخصص لهواتف الفئة المتوسطة والشبابية، حيث من المتوقع أن يتم إصداره خلال الشهر القادم.

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف OnePlus 10R سيحصل على أسرع تقنية شحن في أى هاتف ذكي بمعدل 150 واط والتى ستساعد الهاتف على شحن البطارية في دقائق معدودة، كما سيحصل على كاميرا فائقة الدقة بتصنيع من شركة سونى.

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وسيتميز هاتف وان بلس OnePlus 10R بشاشة فائقة الجودة من نوع E4 AMOLED ، مع معدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية، وجودة + FullHD ، ودعم لتقنية + HDR10 وسيحصل الهاتف على زجاج من نوع Gorilla في الأمام والخلف ، ودعم لتقنية Dolby Atmos ومكبرات صوت استريو.

وسيقدم هاتف وان بلس OnePlus 10R كاميرا خلفية ثلاثية، حيث تأتى الكاميرا الأساسية بمستشعر سونى Sony IMX766 بدقة 50 ميجابيكسل، وتقنية OIS  مع كاميرا بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8ميجابيكسل، ومستشعر للعمق  بدقة 2 ميجابيكسل وكاميرا أمامية للصور السيلفى ومكالمات الفيديو، بدقة  16 ميجا بيكسل على شكل ثقب صغير في منتصف الشاشة.

وسيحتوى هاتف وان بلس OnePlus 10R على بطارية سعة 4500 مللى أمبير فى الساعة، مع تقنية الشحن السريع بقوة 150 واط ، ومع نموذج آخر ببطارية 5000 مللى أمبير مع معدل شحن 80 واط.  

وسيعمل هاتف وان بلس OnePlus 10R بمعالج قوى من نوع Dimensity 8100 SoC  من شركة ميديا تيك مع دعم  تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G .

وسيوفر هاتف وان بلس OnePlus 10R ذاكرة تخزين عشوائية من نوع LPDDR5 سعة  8 و 12 جيجا بايت رام ، ومساحة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1 عبارة عن نسختين 128 و 256 جيجا بايت، ، مع نظام التشغيل Anrdoid 12 مع واجهة المستخدم للسوفت وير  OxygenOS 12. 

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