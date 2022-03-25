وان بلس تعلن موعد إطلاق هاتفها العملاق OnePlus 10 Pro في الأسواق العالمية

أعلنت شركة وان بلس الصينية إطلاق هاتفها العملاق OnePlus 10 Pro، من الفئة الرائدة في الأسواق العالمية يوم 31 مارس القادم، حيث سينطلق الهاتف إلى أولا إلى أسواق الولايات المتحدة وأوروبا ثم آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يعد الهاتف واحدا من أفضل هواتف الأندرويد في 2022 .

وبحسب موقع GSMArena فإن شركة وان بلس ستطلق حدثا خاصا لإطلاق OnePlus 10 Pro عالميا سيتم بثه على قناتها الرسمية على يوتيوب، وكذلك على موقعها الرسمي على تويتر.



وجاء هاتف وان بلس OnePlus 10 Pro، بشاشة مسطحة من نوع OLED LTPO بقياس 6.7 بوصة، بجودة عرض+ QHD، مع معدل تحديث متكيف 120 هرتز في الثانية، مع دعم لتقنية HDR10+، وطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 7 .

ويقدم هاتف وان بلس OnePlus 10 Pro كاميرا ثلاثية خلفية رئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجابكسل، و كاميرا بدقة 50 ميجابكسل للعدسة الواسعة، وكاميرا أخرى بدقة 8 ميجابكسل لعدسة التقريب والتركيز، إلى جانب مستشعر AF، ودعم تقنية لتحسين التصوير من Hasselblad تدعم التقريب حتى 30 مرة، وتدعم تصوير فيديو 4K على 120 إطارا في الثانية، مع كاميرا أمامية مميزة بمستشعر سوني IMX615 بدقة 32 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف وان بلس OnePlus 10 Pro ، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80 واط، والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط، مع نظام تبريد محسن.

ويعمل هاتف وان بلس OnePlus 10 Pro بمعالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 1، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR5، متصلة بذاكرة تخزين داخلية من UFS 3.1 بسعة 128 أو 256 جيجابايت، وواجهة المستخدم ColorOS 12.1، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 12 .