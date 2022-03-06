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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف مواصفات مميزة لهاتف وان بلس OnePlus 10R.. صور

تسريبات تكشف مواصفات
تسريبات تكشف مواصفات مميزة لهاتف وان بلس OnePlus 10R

كشفت تسريبات مصورة عدد من مواصفات هاتف الفئة المتوسطة ذات القدرات المميزة OnePlus 10R الذى تعتزم شركة وان بلس الصينية إطلاقه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

 

وبحسب موقع Notebookcheck فإن هاتف وان بلس OnePlus 10R سيحصل على عدد من الترقيات المهمة منها تحسين كبير في الكاميرا والشاشة كما سيحصل على أداء سريع للغاية بفضل ذاكرة الوصول العشوائي التى ستأتى بسعة 12 جيجابايت رام. 
 

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وسيأتي هاتف وان بلس OnePlus 10R بشاشة من نوع AMOLED ، مع معدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية، ونقاء 1440 بكسل، مع مقاومة للمياه ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع اللونين الأخضر والأسود .

OnePlus 10R real-world image (image via Weibo)
تسريبات تكشف مواصفات مميزة لهاتف وان بلس OnePlus 10R


وسيقدم هاتف وان بلس OnePlus 10R كاميرا خلفية ثلاثية، حيث تأتى الكاميرا الأساسية ستأتى بدقة 64 ميجابيكسل مع كاميرا بعدسة فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابيكسل، وكاميرا من نوع ماكرو  بدقة 8  ميجابيكسل وكاميرا أمامية للصور السيلفى ومكالمات الفيديو، بدقة  20 ميجا بيكسل.

 

وسيعمل هاتف وان بلس OnePlus 10R بمعالج قوى من نوع Snapdragon 8 Gen 1 الأحدث من شركة كوالكوم الأمريكية مع دعم  تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G مع مساحة تخزين عبارة عن نسختين 128 و 256 جيجا بايت، وذاكرة تخزين عشوائية 8 و 12 جيجا بايت رام، مع نظام التشغيل Anrdoid 12 مع واجهة المستخدم للسوفت وير  OxygenOS 12.  

Alleged OnePlus 10 or 10R live image leaks - GSMArena.com news
تسريبات تكشف مواصفات مميزة لهاتف وان بلس OnePlus 10R

وسيحتوي هاتف وان بلس OnePlus 10R على بطارية 4500 مللى أمبير فى الساعة، مع تقنية الشحن السريع بقوة 65 واط ، مع عمر بطارية طويل بفضل شاحن SuperVOOC .

 

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