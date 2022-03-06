تسريبات تكشف مواصفات مميزة لهاتف وان بلس OnePlus 10R.. صور

كشفت تسريبات مصورة عدد من مواصفات هاتف الفئة المتوسطة ذات القدرات المميزة OnePlus 10R الذى تعتزم شركة وان بلس الصينية إطلاقه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وبحسب موقع Notebookcheck فإن هاتف وان بلس OnePlus 10R سيحصل على عدد من الترقيات المهمة منها تحسين كبير في الكاميرا والشاشة كما سيحصل على أداء سريع للغاية بفضل ذاكرة الوصول العشوائي التى ستأتى بسعة 12 جيجابايت رام.





وسيأتي هاتف وان بلس OnePlus 10R بشاشة من نوع AMOLED ، مع معدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية، ونقاء 1440 بكسل، مع مقاومة للمياه ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع اللونين الأخضر والأسود .

تسريبات تكشف مواصفات مميزة لهاتف وان بلس OnePlus 10R



وسيقدم هاتف وان بلس OnePlus 10R كاميرا خلفية ثلاثية، حيث تأتى الكاميرا الأساسية ستأتى بدقة 64 ميجابيكسل مع كاميرا بعدسة فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابيكسل، وكاميرا من نوع ماكرو بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرا أمامية للصور السيلفى ومكالمات الفيديو، بدقة 20 ميجا بيكسل.

وسيعمل هاتف وان بلس OnePlus 10R بمعالج قوى من نوع Snapdragon 8 Gen 1 الأحدث من شركة كوالكوم الأمريكية مع دعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G مع مساحة تخزين عبارة عن نسختين 128 و 256 جيجا بايت، وذاكرة تخزين عشوائية 8 و 12 جيجا بايت رام، مع نظام التشغيل Anrdoid 12 مع واجهة المستخدم للسوفت وير OxygenOS 12.

تسريبات تكشف مواصفات مميزة لهاتف وان بلس OnePlus 10R

وسيحتوي هاتف وان بلس OnePlus 10R على بطارية 4500 مللى أمبير فى الساعة، مع تقنية الشحن السريع بقوة 65 واط ، مع عمر بطارية طويل بفضل شاحن SuperVOOC .