تسريبات تكشف مواصفات جبارة لهاتف غامض من وان بلس للشباب

تستعد شركة وان بلس الصينية إطلاق هاتف جديد للفئة المتوسطة والشبابية مع عدد من المواصفات المميزة للغاية خاصة في الأداء والبطارية بالإضافة إلى سعر مناسب.

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف وان بلس القادم لا يزال غامضا حيث لم تكشف وان بلس حتى هذه اللحظة عن اسم محدد للهاتف، ومن المقرر أن يتم إطلاق الهاتف في شهر مارس إلى أن يتم إطلاقه في الأسواق العالمية في شهر أبريل القادم.





وسيأتي هاتف وان بلس الغامض بشاشة قياس 6.7 بوصة ، من نوع OLED ، مع معدل تحديث الشاشة 90 هرتز فى الثانية، ونقاء 1440 بكسل، مع مقاومة للمياه ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، وثقب في منتصف الشاشة للكاميرا الأمامية.

وسيقدم هاتف وان بلس الغامض كاميرا خلفية ثلاثية، حيث تأتى الكاميرا الأساسية ستأتى بدقة 50 ميجابيكسل بعدسة Sony IMX766 من شركة سونى مع كاميرا بعدسة فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابيكسل، وكاميرا من نوع ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل وكاميرا أمامية للصور السيلفى ومكالمات الفيديو، بدقة 16 ميجا بيكسل مع فلاش LED.

وسيحتوي هاتف وان بلس الغامض على بطارية 4500 مللى أمبير فى الساعة، مع تقنية الشحن السريع بقوة 65 واط ، مع عمر بطارية يصل إلى يوم واحد وشحن في غضون 15 دقيقة فقط من الشحن، مع مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم وفتحة microSD .

وسيعمل هاتف وان بلس الغامض بمعالج قوى من نوع Dimensity 8100 من شركة ميديا تيك مع دعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G مع مساحة تخزين عبارة عن نسختين 128 و 256 جيجا بايت، وذاكرة تخزين عشوائية 6 و 8 جيجا بايت رام، مع نظام التشغيل Android 12 .

