أخبار التكنولوجيا|القصة الكاملة لمحاولات إيلون ماسك الاستيلاء على تويتر.. وكيف تستعيد حساب إنستجرام المخترق

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
ريلمي تكشف المواصفات الكاملة لهواتفها المميزة Realme Q5
كشفت شركة ريلمي الصينية عن المواصفات الكاملة لهواتفها Realme Q5 والتى سيتم الإعلان عنها رسميا يوم 20 أبريل المقبل، حيث ظهرت الهواتف على وكالة TENAA الصينية.
كيف تستعيد حساب إنستجرام المخترق في خطوات بسيطة
يستخدم تطبيق إنستجرام Instagram أكثر من 500 مليون مستخدم نشط يوميًا ومع وجود قاعدة مستخدمين كبيرة كهذه ، فقد أصبح أيضًا استغلالًا سهلاً للهاكرز وقراصنة الإنترنت الذين يستغلون أى نقاط ضعف من المستخدمين ويقومون باختراقه.
وان بلس تكشف أول صور لهاتفها الجديد OnePlus Ace قبل إطلاقه.. فيديو
كشفت شركة وان بلس الصينية عن أول صور حية لهاتف OnePlus Ace الجديد للعام الحالي 2022، حيث تعتبر الصور هى أول صور رسمية للهاتف قبل الإعلان عنه قبل يوم 21 أبريل المقبل.
أفضل أجهزة لاب توب للألعاب بمواصفات جبارة وأسعار مناسبة
من المعروف أن أجهزة اللاب توب المخصصة للألعاب من أكثر أجهزة اللاب توب التى تتطلب إمكانيات عالية لتتحمل ألعاب الفيديو الثقيلة التي تحتاج لشاشات عالية الدقة ومعالجات قوية وبطاريات تتحمل تشغيلها.
القصة الكاملة لمحاولات إيلون ماسك الاستيلاء على تويتر وتغييره
بعد سنوات من الاستقرار، انقلبت أحوال مجلس إدارة شركة تويتر رأسا على عقب منذ إعلان رجل الأعمال وأغنى شخص في العالم، إيلون ماسك، عن نيته شراء الشركة التى كانت بمثابة العاصفة بالنسبة للمساهمين الرئيسيين في الشركة، خاصة بعد اعتزام ماسك إجراء تغييرات جذرية في موقع تويتر.
بمواصفات أسطورية.. هاتف فيفو Vivo X80 Pro Plus ينطلق نهاية أبريل
تقترب شركة فيفو الصينية من إطلاق سلسلة هواتفها Vivo X80 من الفئة الرائدة، بحلول نهاية شهر أبريل الحالي، حيث شوقت الشركة متابعيها لهاتف Vivo X80 Pro Plus المميز بعدد من الإعلانات .
ميزة جديدة لمستخدمي واتساب مستوحاه من "فيسبوك"
كشفت منصة واتساب WhatsApp، عن أحدث مزاياها والتي تشبه إحدى مزايا "فيسبوك"، وتوفر ميزة تطبيق الدردشة الرائدة طرقا جديدة لملايين المستخدمين للتواصل.