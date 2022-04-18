أخبار التكنولوجيا|القصة الكاملة لمحاولات إيلون ماسك الاستيلاء على تويتر.. وكيف تستعيد حساب إنستجرام المخترق

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



كشفت شركة ريلمي الصينية عن المواصفات الكاملة لهواتفها Realme Q5 والتى سيتم الإعلان عنها رسميا يوم 20 أبريل المقبل، حيث ظهرت الهواتف على وكالة TENAA الصينية.



يستخدم تطبيق إنستجرام Instagram أكثر من 500 مليون مستخدم نشط يوميًا ومع وجود قاعدة مستخدمين كبيرة كهذه ، فقد أصبح أيضًا استغلالًا سهلاً للهاكرز وقراصنة الإنترنت الذين يستغلون أى نقاط ضعف من المستخدمين ويقومون باختراقه.



كشفت شركة وان بلس الصينية عن أول صور حية لهاتف OnePlus Ace الجديد للعام الحالي 2022، حيث تعتبر الصور هى أول صور رسمية للهاتف قبل الإعلان عنه قبل يوم 21 أبريل المقبل.



من المعروف أن أجهزة اللاب توب المخصصة للألعاب من أكثر أجهزة اللاب توب التى تتطلب إمكانيات عالية لتتحمل ألعاب الفيديو الثقيلة التي تحتاج لشاشات عالية الدقة ومعالجات قوية وبطاريات تتحمل تشغيلها.

بعد سنوات من الاستقرار، انقلبت أحوال مجلس إدارة شركة تويتر رأسا على عقب منذ إعلان رجل الأعمال وأغنى شخص في العالم، إيلون ماسك، عن نيته شراء الشركة التى كانت بمثابة العاصفة بالنسبة للمساهمين الرئيسيين في الشركة، خاصة بعد اعتزام ماسك إجراء تغييرات جذرية في موقع تويتر.

بمواصفات أسطورية.. هاتف فيفو Vivo X80 Pro Plus ينطلق نهاية أبريل



تقترب شركة فيفو الصينية من إطلاق سلسلة هواتفها Vivo X80 من الفئة الرائدة، بحلول نهاية شهر أبريل الحالي، حيث شوقت الشركة متابعيها لهاتف Vivo X80 Pro Plus المميز بعدد من الإعلانات .



كشفت منصة واتساب WhatsApp، عن أحدث مزاياها والتي تشبه إحدى مزايا "فيسبوك"، وتوفر ميزة تطبيق الدردشة الرائدة طرقا جديدة لملايين المستخدمين للتواصل.