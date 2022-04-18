عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ريلمي تكشف المواصفات الكاملة لهواتفها المميزة Realme Q5

ريلمي تكشف المواصفات
ريلمي تكشف المواصفات الكاملة لهواتفها المميزة Realme Q5

كشفت شركة ريلمي الصينية عن المواصفات الكاملة لهواتفها  Realme Q5 والتى سيتم الإعلان عنها رسميا يوم 20 أبريل المقبل، حيث ظهرت الهواتف على وكالة TENAA الصينية.

وبحسب موقع GSMArena فإن هواتف ريلمي Realme Q5 ستأتى بشاشة منحنية من نوع AMOLED قياس 6.59  بوصة، ،مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، بكسل وجودة + FHD، بدقة 1080 × 2412 بكسل، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع تقنية + HDR10 ، ومقاومة للمياه والغبار، مع ثقب صغير في أعلى الشاشة للكاميرا الأمامية. 

وستقدم هواتف ريلمي Realme Q5  كاميرا خلفية ثلاثية تتميز بكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابيكسل، مع مستشعر سوني IMX686 ويدعم تقنية التثبيت البصري OIS، مع كاميرا فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل ، مع مستشعر للعمق دقة 2 ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية دقة 16 ميجا بيكسل لمكالمات الفيديو والسيلفي.

وستحتوي هواتف ريلمي Realme Q5 على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 واط ، مع نظام التشغيل أندرويد 12 و واجهة المستخدم للسوفت وير Realme UI 3.0 ، مع مقبس صوت مقاس 3.5 ملم.  

وستعمل هواتف ريلمي Realme Q5 بمعالج من نوع Snapdragon 695 5G  من شركة كوالكوم الأمريكية، يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G مدعوما بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت رام من نوع LPDDR4X، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 128 جيجابايت.

هواتف Realme Q5 المواصفات الكاملة ل Realme Q5 اطلاق Realme Q5 أفضل هواتف ريلمى 2022 احدث هواتف ريلمي 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تمنع استيراد منتجات المراعي وليبتون وبرسيل.. مستندات

مصر تمنع الاستيراد من كبرى الشركات العالمية بسبب إجراءات التسجيل |مستند

التنبؤ بالمناخ : البلاد تتأثر بالموجة الأخطر من ارتفاع درجات الحرارة

انخفاض 7 درجات دفعة واحدة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الاثنين

سعر الذهب اليوم الأحد 17-4-2022

حظر دخول الدراجات البخارية وسيارات النقل المحملة بالأفراد لمدينة رأس البر

بيان عاجل من السعودية بشأن أحداث السويد وحرق القرآن

حفرة الجحيم تفتح فمها.. ثقب في الماء يمكنه ابتلاع إنسان

ترشيحاتنا

جنون الذهب.. قفزة كبيرة في الأسعار اليوم وعيار 21 يصل مستوى تاريخي

أعلى سعر لشراء الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين 18-4-2022

أوكرانيا تعلن إكمال استبيان لطلب الانضمام لـ الاتحاد الأوروبي

حفرة الجحيم تفتح فمها.. ثقب في الماء يمكنه ابتلاع إنسان

مستشار وزير الرى السابق: ميكانيكا التربة تحت سد النهضة ليست جيدة

شنجهاي تسجل وفيات بفيروس لأول مرة منذ أسابيع.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إشارة يد شهيرة على TikTok تنقذ امرأة من مجرم مختل

رغم إشادتها بـ "شاكوش".. لماذا طالبت هالة سرحان بسجن مطربي المهرجانات؟

ابنه سبب وفاته.. لماذا اتهم سعيد طرابيك زوجته بسرقته وسر ثروته الضخمة؟

الاختيار 3| أحمد عز فى حوار لصدى البلد: فترة الإخوان كانت صعبة جدا ونزلت الميدان بنفسي وكنت أول الداعمين للجيش

فيديو

فيديوجراف.. بعد فوز الأهلي على الرجاء.. زوجة بدر بانون تنتقد حكم المباراة

رمضان الخير.. ماذا فعل أهالي المطرية ليتصدروا أخبار وكالات الأنباء "فيديوجراف"

الزعيم بخير.. تفاصيل نشوب حريق هائل بجوار فيلا عادل إمام.. فيديوجراف

حقيقة اختطاف أحمد السعدني في لبنان أثناء تصوير مسلسل بطلوع الروح "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

د. ماريان جرجس

أعياد المصريين

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

رشا شكر

الكبير أوي .. أحمد مكي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «21» 

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ