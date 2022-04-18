ريلمي تكشف المواصفات الكاملة لهواتفها المميزة Realme Q5

كشفت شركة ريلمي الصينية عن المواصفات الكاملة لهواتفها Realme Q5 والتى سيتم الإعلان عنها رسميا يوم 20 أبريل المقبل، حيث ظهرت الهواتف على وكالة TENAA الصينية.

وبحسب موقع GSMArena فإن هواتف ريلمي Realme Q5 ستأتى بشاشة منحنية من نوع AMOLED قياس 6.59 بوصة، ،مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، بكسل وجودة + FHD، بدقة 1080 × 2412 بكسل، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع تقنية + HDR10 ، ومقاومة للمياه والغبار، مع ثقب صغير في أعلى الشاشة للكاميرا الأمامية.

وستقدم هواتف ريلمي Realme Q5 كاميرا خلفية ثلاثية تتميز بكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابيكسل، مع مستشعر سوني IMX686 ويدعم تقنية التثبيت البصري OIS، مع كاميرا فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل ، مع مستشعر للعمق دقة 2 ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية دقة 16 ميجا بيكسل لمكالمات الفيديو والسيلفي.

وستحتوي هواتف ريلمي Realme Q5 على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 واط ، مع نظام التشغيل أندرويد 12 و واجهة المستخدم للسوفت وير Realme UI 3.0 ، مع مقبس صوت مقاس 3.5 ملم.

وستعمل هواتف ريلمي Realme Q5 بمعالج من نوع Snapdragon 695 5G من شركة كوالكوم الأمريكية، يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G مدعوما بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت رام من نوع LPDDR4X، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 128 جيجابايت.