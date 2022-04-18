كيف تستعيد حساب إنستجرام المخترق في خطوات بسيطة

يستخدم تطبيق إنستجرام Instagram أكثر من 500 مليون مستخدم نشط يوميًا ومع وجود قاعدة مستخدمين كبيرة كهذه ، فقد أصبح أيضًا استغلالًا سهلاً للهاكرز وقراصنة الإنترنت الذين يستغلون أى نقاط ضعف من المستخدمين ويقومون باختراقه.

وبحسب موقع MySmartPrice فإن الاختراقات أصبحت كثيرة في الفترة الماضية، ولكن هناك عدد من الطرق التي يمكن لمستخدمي تطبيق إنستجرام القيام بها عند اختراقهم وذلك لاستعادة حساب إنستجرام المخترق ومنها :





إذا كنت تعتقد أن حسابك قد تم اختراقه أو الاستيلاء عليه ، فهناك بعض الإجراءات التي يمكنك اتخاذها واستعادة الوصول.

في بعض الحالات ، ستتلقى بريدًا من [email protected] لإعلامك بتغيير عنوان بريدك الإلكتروني ، وقد تتمكن من التراجع عن هذا التغيير عن طريق تحديد إرجاع هذا التغيير في تلك الرسالة.

في حالة تغيير كلمة المرور الخاصة بك وتعذر عليك تغيير عنوان بريدك الإلكتروني مرة أخرى ، يمكنك طريق طلب رابط تسجيل الدخول من خلال :

في شاشة تسجيل الدخول ، انقر فوق الحصول على مساعدة في تسجيل الدخول على هواتف أندرويد أو هل نسيت كلمة المرور؟ على هواتف آيفون.



- أدخل اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المرتبط بحسابك

- اضغط على التالي، ثم حدد عنوان بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك

- بعد ذلك ، انقر فوق خيار إرسال رابط تسجيل الدخول

-سوف تحصل على رابط تسجيل الدخول إلى معرف البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف الخاصين بك

-انقر فوق ارتباط تسجيل الدخول في بريدك الإلكتروني أو رسالة SMS الخاصة بك واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة

وفي حالة عدم تذكر اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المرتبط بحسابك ، انقر على هل تريد المزيد من المساعدة؟ ، و أسفل زر "التالي" اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

كيفية استرداد حساب تطبيق إنستجرام الذي تم اختراقه عن طريق طلب رمز أمان

في حالة عدم قدرتك على استعادة حساب إنستجرام الخاص بك باستخدام رابط تسجيل الدخول ، يمكنك طلب دعم إنستجرام. وفيما يلي الخطوات التي يمكنك اتباعها:

-اذهب إلى شاشة تسجيل الدخول

-انقر فوق الحصول على مساعدة في تسجيل الدخول

-أدخل اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المرتبط بحسابك

-انقر فوق هل تحتاج إلى مزيد من المساعدة؟

-اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة، وحدد إما عنوان بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك وبعد ذلك ، انقر فوق إرسال رمز الحماية

إذا لم تتلق رمز أمان ، فانقر على لا يمكنني الوصول إلى هذا البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف أدناه أرسل رمز الأمان ، ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة واسترجع حسابك.

