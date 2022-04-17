حيلة جديدة يتبعها الهاكرز لاختراق وسرقة حسابك على إنستجرام

ابتكر الهاكرز حيلة جديدة لخداع مستخدمي موقع إنستجرام Instagram، من أجل سرقة أسماء المستخدمين وكلمات المرور الخاصة بهم من خلال عملية احتيال مزدوجة خادعة.

وحذر تقرير نشرته صحيفة "express" البريطانية، مستخدمي منصة “إنستجرام”، من رسالة بريد إلكتروني احتيالية خطيرة يبدو للوهلة الأولى أنها تنبههم من تهديد أمني سيئ.



احترس من الرسائل المزيفة التي تستهدف سرقة حسابك على "إنستجرام"

وفي الرسالة المرسلة للملايين من مستخدمي “إنستجرام” حول العالم خلال الأسبوع الماضي، ينتحل الهاكر صفة مركز مكافحة الاحتيال والأمن السيبراني "Action Fraud"، والتي يدعى فيها أن مجموعة من المتسللين في روسيا، يحاولون إعادة تعيين حساب الضحية، وبدورها توجههم رسالة البريد الإلكتروني إلى موقع ويب آخر، حيث سيتعين على الفريسة إدخال تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بهم لتأمين حساباتهم المزعومة.

ومع ذلك، فإن هذه الخطوات السابقة، كلها مجرد خدعة مزدوجة مخادعة، يقوم فيها المتسللون بمحاولة خبيثة من أجل سرقة عمليات تسجيل الدخول إلى حساب “إنستجرام” الخاص بالضحية، وفي الوقت نفسه هم من أرسلوا رسالة البريد الإلكتروني.

وتشير الرسالة الخادعة، إلى أن المواقع التي يتم توجيه مستخدمي “إنستجرام” إليها، من شأنها أن تساعد المستخدمين في تأمين حساباتهم، ولكنها في الواقع مصممة لسرقة أسماء المستخدمين وكلمات المرور الخاصة بحساباتهم.

وخلال أسبوع واحد فقط، تلقى مركز "Action Fraud"، ما يزيد على 270 تقريرا، يتعلق برسائل البريد الإلكتروني المزيفة التي تزعم أنها رسالة تحذيرية من منصة “إنستجرام”، ويقول نص رسالة البريد الإلكتروني: "إن شخصا ما من روسيا يحاول إعادة تعيين كلمة مرور حساب Instagram الخاص بك".

احترس من الرسائل المزيفة التي تستهدف سرقة حسابك على "إنستجرام"

وبمجرد النقر على الرسالة المزيفة، تؤدي الروابط الموجودة في رسائل البريد الإلكتروني إلى مواقع ويب ضارة مصممة لسرقة تفاصيل تسجيل الدخول إلى إنستجرام.

وفي حالة إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في محاولة معرفة أي رسائل البريد الإلكتروني من إنستجرام حقيقية أم لا، فهناك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار، وهي:

- يحتوي تطبيق إنستجرام على قسم مفيد، حيث يمكنك رؤية جميع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك الواردة إليك من الشبكة الاجتماعية، كل ما عليك سوى التوجه إلى قسم “الإعدادات” في حسابك على تطبيق إنستجرام ثم الانتقال إلى الأمان والنقر على رسائل البريد الإلكتروني من إنستجرام، ومن هنا يمكنك رؤية رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بالأمان وتسجيل الدخول المرسلة إليك من شركة إنستجرام خلال آخر 14 يوما، والتي ستساعدك على التخلص من رسائل الاحتيال.