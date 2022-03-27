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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

انتقادات بسبب ميزة إنستجرام الجديدة وإعادة تصميم التطبيق

انتقادات بسبب ميزة
انتقادات بسبب ميزة إنستجرام الجديدة وإعادة تصميم التطبيق

أطلق تطبيق إنستجرام Instagram ميزة جديدة لمستخدميه منذ ساعات تقدم إعادة تصميم للتطبيق حيث يمكن عرض المنشورات من الحسابات التي تتابعها بترتيب زمني ، مع عرض أحدث المشاركات أولاً، ولكن على الرغم من ذلك فقد لاقت الميزة انتقادا كبيرا.

 

وبحسب مجلة فوربس الأمريكية فإن التصميم الجديد الذى حصل عليه تطبيق  Instagram سيسبب مشكلة كبيرة للمستخدمين حيث سيدفع المزيد من المحتوى غير المرغوب فيه إلى الخلاصة الرئيسية في التطبيق.

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"إنستجرام" تقدم طريقتين جديدتين تتيح للمستخدم اختيار المشاركات المرغوب في مشاهدتها

وستستمر المنشورات في التدفق وفقا للترتيب الزمني بشكل مزعج ، حيث ستبقى الخلاصة الرئيسية أو main feed هي الخيار الافتراضي عند فتح التطبيق.  

 

وعلى الرغم من ذلك فإن تطبيق Instagram إنستجرام لم يقرر إضافة قائمة المنشورات Following أو "متابعة" للصفحات التى تتابعها وكذلك قائمة Favorites أو "المفضلة" حيث يمكن الوصول إليهما من خلال النقر على كلمة "Instagram" .

 

وقال آدم موسيري، رئيس إنستجرام Instagram ، إن هذا يتيح للمستخدمين اكتشاف المحتوى الذي لم يعرفوا بوجوده حتى ، لكنهم قد يستمتعون به أو يحبونه" .

 

و يزعم موسيري أيضًا أن الحسابات المتوسطة من حيث عدد المتابعين ستحصل على 50 % من المتابعين الجدد بفضل الميزة الجديدة وتدفق المنشورات وفق الإطار الزمنى.

 

وسيحصل مستخدمو الحسابات المفضلة على تعزيز تلقائي في الترتيب يتيح لهم الاستمرار في استخدام الخلاصة الرئيسية المنسقة لانستجرام مع فرصة أقل لفقدان المحتوى المهم بالنسبة لهم، حتى إذا تم تخفيض رتبته بواسطة إنستجرام.

 

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