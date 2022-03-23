"إنستجرام" تقدم طريقتين جديدتين تتيح للمستخدم اختيار المشاركات المرغوب في مشاهدتها

أعلنت منصة إنستجرام، عن تقديم طريقتين جديدتين تتيح للمستخدم اختيار المشاركات التي يراها في الصفحة الرئيسية للمنصة من الصفحات المفضلة لديه أو يتابعها.

وذكرت المنصة، في منشور عبر المدونة الخاصة بها اليوم “الأربعاء” أن "المفضلة" تعرض أحدث المنشورات من قائمة حسابات محددة يختارها المستخدم، وتظهر خانة "المتابعة" منشورات من الأشخاص الذين تتابعهم، وسيظهر للمستخدم كل من المفضلة والمتابعة المنشورات بترتيب زمني.

وقالت منصة إنستجرام - في منشورها اليوم - : "نريدك أن تكون قادرًا على تشكيل Instagram في أفضل تجربة ممكنة، وإعطائك طرقًا لمعرفة ما يثير اهتمامك بسرعة هو خطوة مهمة في هذا الاتجاه".