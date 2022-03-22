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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

علامات أكيدة على أنه قد تم حظرك على إنستجرام Instagram

علامات أكيدة على
علامات أكيدة على أنه قد تم حظرك على إنستجرام Instagram

تتيح ميزة الحظر على تطبيق إنستجرام  Instagram للمستخدم أن يصبح غير مرئي تقريبًا لمستخدم آخر على التطبيق، وإذا قمت بحظر حساب مستخدم ما ، فسيتم إزالته من قائمة متابعيك ، وستتوقف عن متابعته وسيكون من الصعب عليه العثور على ملف التعريف الخاص بك.

 

ولا يخطرك تطبيق إنستجرام Instagram عندما يقوم مستخدم آخر بحظرك ، لذلك من الصعب معرفة ما إذا تم حظرك أو تم إلغاء تنشيط الحساب أو حذفه ، ولكن يمكنك اكتشاف ذلك من خلال عدد من الخطوات بحسب موقع Bollyinside : 

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كيف تعرف ما إذا كان شخص ما قد حظرك على تطبيق إنستجرام Instagram

 

قم بتحديد الحساب الذي تعتقد أنه قد حظرك في التطبيق.

 

إذا كان الحساب خاصًا ولا يمكنك العثور عليه ، فمن المحتمل أنه قد تم حظره.

 

إذا كان الحساب عامًا ، وعندما تزور صفحتك لا يمكنك رؤية صورة ملفك الشخصي ، أو عدد المنشورات ، أو عدد المتابعين ، أو عدد المتابعين ، وكانت الصور تقول "لا توجد مشاركات حتى الآن" ، فقد تم حظرك بالتأكيد .

 

ومن على جهاز الكمبيوتر ، إذا أدخلت الرابط Instagram.com/username (مع استبدال كلمة "username" باسم مستخدم الخاص الذى تريد التأكد من أنه قد حظرك) وظهرت صفحة تقول "عذرًا ، هذه الصفحة غير متوفرة" ، فمن المحتمل أنك تم حظره ، على افتراض أنهم لم يحذفوا حسابك.

 

يمكنك التحقق مرة أخرى من خلال البحث عن إبداءات الإعجاب أو التعليقات لهذا الشخص على حساب إنستجرام Instagram الذي تتابعه (إذا كان حسابًا خاصًا ، فتأكد من متابعتكما)، وإذا صادفت أيًا منها ، فهذا يعني أنه لم يحذف حسابه وحظرك بالفعل. 
 

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