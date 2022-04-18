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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نهلة سلامة: عملت مشاهد الإغراء بعيني وصوتي مش بجسمي

الفنانة نهلة سلامة
الفنانة نهلة سلامة

حلت الفنانة نهلة سلامة ضيفة مع برنامج "سابع سما"، والذي تقدمه الإعلامية "راغدة شلهوب"، والمُذاع على فضائية "النهار"، وتحدثت عن المواقف المؤلمة في حياتها، وعن حالتها العاطفية، وعلقت على اعتزال أدهم النابلسي، وعلى طلاق حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب، بالإضافة إلى أنها تحدثت عن أسرار وتفاصيل جديدة عن حياتها .. ونعرض أبرزها خلال التقرير التالي:

نهلة سلامة: "أبويا كان بيحب يعيش حياته وخد ورثي"

قالت الفنانة نهلة سلامة، إنها تُحب والدتها أكثر من والدها، معقبة: "مامتي هي كل حاجة في حياتي"، مشيرة إلى أن والدها ووالدتها انفصلا عندما كانت تبلغ من العمر عام واحد فقط، معقبة: "أنا عيشت مع أمي، فعلشان كدت متعلقة بيها أوي لحد دلوقتي كمان".

وأضافت نهلة سلامة خلال لقائها مع برنامج "سابع سما"، والذي تقدمه الإعلامية "راغدة شلهوب"، والمُذاع على فضائية "النهار"، قائلة: "جوز مامتي كان محترم وطيب، وهو اللي شال مسئوليتي .. وكان بيديني اهتمام وحب".

وتابعت الفنانة: "بابا وقف جمبي في مواقف كتيرة .. بس هو كان بيحب يعيش حياته .. فمعندوش وقت يدي اهتمام ليا .. ورغم انه كتير زعلني وخد ورثي إلا اني بحبه لأن ده غصب عنه وأكيد بيحبني لأني كده كده بنته".

كلها غلط.. نهلة سلامة: "اختياراتي العاطفية" أكثر مواقف مؤلمة في حياتي

علقت الفنانة نهلة سلامة، على ما كتبته في يوم 22 فبراير، على الفيسبوك "ذكريات، أسرار، نجاح، فشل، اختبارات، حروب .. هي ديه الحياة، وكلها بيعدي"، قائلة "كتبت كده على فيسبوك لأني كنت متأثرة بـ وفاة جلا فهمي .. وكنت افتكرت اللي مريت بيه في حياتي".

وأضافت نهلة سلامة، قائلة: "كل اللي انا كتبته وقتها عبارة عن حياتي، لاقيت نفسي عايزة أقول كده وقتها .. وفيه واحد بعتلي أغنية حلوة أوي".

وتابعت الفنانة نهلة سلامة "المواقف اللي داست عليا أوي هي اختياراتي العاطفية في أول حياتي اللي كانت كلها غلط".

نهلة سلامة: مقدرش أعيش من غير حب

قالت الفنانة نهلة سلامة، إنها تعتقد أن الحب الحقيقي هو الحب الآخير، مشيرة إلى انها تعيش في حالة حب حالياً، وأنه لا تستطيع أن تعيش بدون حب.

وأضافت نهلة سلامة، قائلة: "الست لما بتتجوز بيكون عن حب، وعمرها ما هتبطل تحبه.. علشان كده أنا مقدرش أستحمل حد حاسة انه مش بيحبني سواء زوج أو أخت أو صديقة".

وتابعت نهلة سلامة: "أقدر أستحمل أي حاجة إلا إني أحس اني مش بتحب.. زواجي قريبا إن شاء الله ومن شخص خارج الوسط الفني".

وأردفت نهلة سلامة: "هو قمور ولكن الحلاوة مش مقياس للرجل.. ممكن يكون حلو أوي بس مش راجل.. علشان كد أنا بيهمني حاجات كتيرة في الرجل".

ووجت الفنانة رسالة له على الهواء قائلة: "ربنا يخليك ليا". 

نهلة سلامة: "عملت مشاهد الإغراء بعيني وصوتي بس"

علقت الفنانة نهلة سلامة، حول تصنيفها كـ أشهر ممثلة إثارة، قائلة: "أعتقد مش أنا لوحدي اللي عملت مشاهد إغراء .. كل الممثلين عملوا مشاهد وأدوار إغراء".

وأضافت نهلة سلامة، قائلة: "الحمدلله أنا عملت أدوار الإغراء في السياق الدرامي، وبدون ابتزال .. وحتى ما استخدمتش اللبس في الإغراء".

وتابعت الفنانة: "أنا عمري ما عملت إغراء بجسمي.. لكن بعمله بعيني وصوتي وإحساسي وبالكلام والمشهد بس".

وعقبت نهلة سلامة قائلة: "لما لاقيت المخرجين بيحصروني في مشاهد الإغراء ديه.. ابتديت أغير أنا بقى في أدواري".

نهلة سلامة لـ أدهم النابلسي: لا تشوه الفن وزملاءك

قالت الفنانة نهلة سلامة، إنها لا تعرف الفنان أدهم النابلسي الذي أعلن اعتزال، الفن وهاجم الفنانين.

وأضافت نهلة سلامة، قائلة: "أنا شايفة ان اللي عايز يعتزل الفن، مش بالضرورة أنه يشوه في الفن".

وتابعت نهلة سلامة: "اعتزل مع نفسك.. يعني أنا لو اعتزلت هعتزل لوحدي، مش هقعد أقول أنا اعتزلت أو اتحجبت أو أقعد أقول الفن ده حرام.. ومش هشوه في المكان اللي كنت بشتغل فيه ولا هشوه في زمايلي الفنانين".

وعقبت: "انا بحييه ان هو قدر ياخد الموقف ده وهو صغير".

نهلة سلامة عن حسام حبيب وشيرين: أنا ضد الشوشرة اللي حصلت

قالت الفنانة نهلة سلامة، إنها تُحب صوت الفنان حسام حبيب، ولا توجد مواقف شخصية تجمع بينهما، معقبة: "أنا معرفهوش أصلاً .. انا بس بحب أهزر .. ولما عرفت انه حلق شعره زي شيرين .. فقولت عادي ما يحلق ما كل الرجالة بتحلق".

وعلقت نهلة سلامة، على طلاق حسام حبيب وشيرين قائلة: "أنا ضد الشوشرة .. وما كنتش حابة ان تكون مشاكلهم في العلن".

وتابعت الفنانة: "الشوشرة اللي حصلت ديه كلها مكنش ليها لازمة نهائي".

نهلة سلامة عن حلا شيحة: ما شاء الله عليها أنا من أشد المعجبين بيها

علقت الفنانة نهلة سلامة، على حلا شيحة قائلة: "كانت بتمثل معايا في نفس الوقت اللي كانت بتتحجب فيه .. وأنا بيني وبين نفسي كنت معجبة بيها".

وأضافت نهلة سلامة، قائلة: "قعدت أقول عليها ما شاء الله .. انها قدرت انها تقاوم نفسها في السن ده .. ديه حاجة حلوة".

وتابعت الفنانة قائلة: "انا شايفة ان ديه حاجة حلوة .. وربنا يوفقها ويكرمها ويهدينا جميعاً".

كان بيقلدني كل ما يشوفني.. نهلة سلامة تتذكر مواقفها مع أحمد زكي

قالت الفنانة نهلة سلامة، إن الراحل أحمد زكي من أفضل الممثلين التي تعاملت معهم، معقبة: "ده النمر الأسود ده .. كان كل ما يشوفني يقلدني علشان عندي سنتين زي الأرنب".

وعلقت نهلة سلامة، على ما كتبته في يوم 22 فبراير، على الفيسبوك "ذكريات، أسرار، نجاح، فشل، اختبارات، حروب .. هي ديه الحياة، وكلها بيعدي".

وتابعت الفنانة قائلة "كتبت كده على فيسبوك لأني كنت متأثرة بـ وفاة جلا فهمي .. وكنت افتكرت اللي مريت بيه في حياتي".

نهلة سلامة برنامج سابع سما الإعلامية راغدة شلهوب النهار حسام حبيب وشيرين

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