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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة.. رابطة الأندية تكشف حقيقة تقليص فرق الدوري.. الصفقات الجديدة لنادي الزمالك.. المصري: مباراة نهضة بركان شهدت "فُجر تحكيمي"

أخبار الرياضة
أخبار الرياضة

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية البارزة على الساحة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم على النحو التالية.

رابطة الأندية تكشف حقيقة تقليص فرق الدوري الممتاز

شدد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة على أن الهدف هو إنهاء الموسم الكروي الحالي بكل بطولاته قبل انطلاق الموسم الجديد.

المصري: مباراة نهضة بركان شهدت "فُجر تحكيمي".. وسنحتج على الحكم

أكد حسن عمار عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أن النادي سيقدم شكوى رسمية ضد حكم مباراة نهضة بركان المغربي في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

"طائرة الزمالك".. بطلًا للدوري بعد الفوز على الاتحاد 3-صفر.. صور

توج الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك ببطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2021-2022 للمرة رقم 28 في تاريخه وذلك عقب تغلبه على الاتحاد السكندري بنتيجة 3-صفر  في المباراة  التي أقيمت بينهما مساء الأحد على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية في ثانية مباريات الدوري النهائي للبطولة.

بالأسماء.. إعلامي يكشف الصفقات الجديدة لنادي الزمالك

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مسئولو نادي الزمالك، حددوا معالم صفقات الموسم الجديد، بقائمة من اللاعبين المطلوب ضمهم في ميركاتو الصيف.

رابطة الأندية الدوري الممتاز مباراة نهضة بركان طائرة الزمالك الصفقات الجديدة لنادي الزمالك

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