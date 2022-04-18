القومي لعلوم البحار والمصايد يحقق تقدمًا ملحوظًا في مؤشرات SCImago لعام 2022

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا مقدمًا من الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد حول تقدم المعهد فى جميع مؤشرات تصنيف SCImago لعام 2022.

وأشار التقرير إلى حصول المعهد فى مجال علوم البحار على المركز 57 عالميًا من بين 743 جامعة ومعهدًا بحثيًّا ومؤسسة دولية، وعلى الترتيب الأول على مستوى الشرق الأوسط من بين 25 معهدًا وجامعة عربية، كما حقق المعهد المركز الأول إفريقيًّا من بين 11 متقدمًا.

وأوضح التقرير تقدم المعهد فى مؤشر الأداء البحثى على المستوى الدولى، حيث حقق هذا العام المركز 370 مقارنة بالعام الماضى 398 فى تصنيف SCImago لعام 2021، كما احتل المعهد هذا العام المركز الخامس محليًا بعد (الشبكة المصرية لفيزياء الطاقة العالية، وجامعة القاهرة، والمركز القومي للبحوث، وجامعة عين شمس) مقارنة بالمركز الـ12 عام 2021 بتصنيف SCImago.

وفيما يتعلق بالأداء العام لكافة المجالات دوليًّا، لفت التقرير إلى حصول المعهد على المركز 647 عالميًا للعام 2022 طبقًا لتصنيف SCImago مقارنة بالمركز 759 العام الماضى، حيث تقدم المعهد 112 مركزًا على المستوى الدولى هذا العام 2022 طبقًا لمؤشر SCImago لتصنيف الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية على مستوى العالم.

وأضاف التقرير حصول المعهد على المركز الـ14 من بين 58 مؤسسة حكومية وجامعية وشركة لهذا العام، مقارنة بالمركز 23 بين 48 مؤسسة العام الماضى، كما حقق المعهد المركز الثالث بين المؤسسات البحثية المصرية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد المركز القومى للبحوث ومدينة الأبحاث العلمية.

وفى مجال القطاع الحكومى، احتل المعهد المركز الثانى بعد المركز القومي للبحوث مقارنة بالمركز الثالث عام 2021.

جدير بالذكر أن المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد انضم لأول مرة لتصنيف SCImago عام 2021، حيث إن المعهد كان يحتل الترتيب 2400 عام 2020 على المستوى الدولي فى ذلك الوقت.