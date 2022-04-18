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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعة الوادي الجديد: توريد 8795 طن قمح للصوامع بمراكز المحافظة

ارشيفيه
ارشيفيه

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، إجراء المتابعة اليومية لتوريد كميات القمح لصوامع التخزين داخل وخارج المحافظة، حيث تم توريد 198 طنا إلى صومعة الخارجة، وتوريد 4077 طنا إلى صومعة شرق العوينات، ليصل إجمالي ما تم توريده من أقماح داخل المحافظة بواقع 4275 طنا كما تم توريد 4520 طن قمح إلى الصوامع خارج المحافظة، ليصبح اجمالى ما تم توريده داخل وخارج المحافظة 8795 طن قمح.

وقال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، انه يتم استلام محصول القمح من المزارعين بالجمعيات الزراعية التعاونية، والتأكيد على توعية المزارعين بتوريد القمح بحد أدنى 12 أردبا للفدان وتسيير إجراءات إستلام وتوريد المحصول من المزارعين والتنسيق لزيادة أعداد الأجولة ونقاط التجميع والموازين بالمدن والقرى.

وأضاف، أنه توجد لجنة مشكلة لاستلام القمح والمتابعة المستمرة حيث تقوم اللجنة بمتابعة استلام القمح المحلي بالوادي الجديد وسير العمل بمواقع التخزين، وتضم أعضاء من هيئة سلامة الغذاء، والقطاع الزراعى، والتموين، حيث يتم أخذ عينات متجانسة وممثلة لكمية القمح الموردة وتحري الدقة في درجات التقريط المختلفة المعطاة للعملاء ورفض استلام أي كميات قمح موجود بها رمال او زلط، كذلك اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بضبط أي كميات قمح مخلوطة بقمح مستورد أو قمح قديم لموسم سابق.

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وأضاف المرسي، أن المديرية تكثف جهودها لدعم أعمال الحصاد والتوريد ودعم مبادرة محافظ الوادي الجديد لتحفيز صغار المزارعين والمستثمرين أصحاب المساحات الخضراء المنزرعة بمحصول القمح من 1 إلى 5 أفدنة، خلال موسم الحصاد والتوريد، تتضمن إجراء قرعة علنية على 3 رحلات عمرة لكل ألف مزارع، وأخرى على 15 سلعة معمرة لكل ألف مزارع.

 

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