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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سياسة واقتصاد القاهرة: المنصات التعليمية إضافة قوية للمنظومة ككل .. وطلاب : نشعر بتطور بالأجهزة الحديثة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

عميد أداب القاهرة : 

نقوم بطرح الأنشطة الطلابية على المنصة الإلكترونية 

 الخشت : 

المنصة الإلكترونية تتضمن مجموعة من الأنظمة المتكاملة

 

بعد عودة التعليم المباشر بالجامعات الحكومية والمصرية ، أصبح الطلاب يعتمدون على المحاضرات والسكاشن بنظام وجها لوجه أكثر من المنصات الإلكترونية التى تم إعدادها منذ أزمة فيروس كورونا المستجد ، فهل أصبح نسبة  استخدام الطلاب للمنصات الإلكترونية قليل بشكل مبالغ ؟ أم مازال يتم شرح محاضرات من خلالها ؟ وما التطورات التى تم استخدمها خلال المنصة الالكترونية لجامعة القاهرة . 

و من جانبه كشف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، عن التطورات التى يتم استخدامها فى التعليم الالكترونى .

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت خلال تصريح لصدى البلد ، تم تأسيس قاعدة بيانات موحدة وكود لكل طالب يستخدمه في جميع خدماته على بالجامعة ، مؤكدا على أن منصة جامعة القاهرة التعليمية الذكية Smart CU التي تُعد أكبر منصة ذكية للتعليم عن بُعد على مستوى جامعات العالم، وتتضمن مجموعة من الأنظمة المتكاملة.

وتابع “ الخشت ” ، رصدنا 500 مليون جنيه  تطوير البنية التحتية التكنولوجية بكليات جامعة القاهرة بالإضافى إلى تطوير الخدمات والمواقع الإلكترونية

و أشار الخشت ، إلى أن كليات جامعة القاهرة مازالت تستخدم المنصة الإلكترونية فى الامتحانات و المحاضرات و لايمكن الاستغناء عنها بعد ذلك لان التحول الرقمى هو المتاح خلال الفترة القادمة . 

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و فى نفس السياق ، أكد الدكتور شريف شاهين عميد كلية الأداب جامعة القاهرة ، عن استخدام المنصة الالكترونية فى المحاضرات و الامتحانات خلال الوقت الراهن . 

وأضاف الدكتور شريف شاهين ، أن كلية الاداب تقوم ايضا بطرح الانشطة الطلابية من خلال المنصة الالكترونية ، بالإضافه إلى التكليفات ، مشيرا إلى أنه تم استخدام المنصة الالكترونية للدراسة فى أول اسبوع من الفصل الدراسى الثانى نظرا للأعمال الإنشائية التى كانت تحدث .

على الجانب الأخر ، قال أحمد ناصر الطالب بكلية العلوم الفرقة الرابعة ، أن الكلية تقوم بطرح محاضرات أونلاين بخلاف المحاضرات المباشرة فى الكلية ، مؤكدا على أن الكلية لم ستغنى عن المنصة الإلكترونية حتى بعد عودة التعليم المباشر . 

و أكد الطالب أحمد ناصر خلال تصريح لصدى البلد ، أن الكلية تقوم بتطوير المنصة الإلكترونية للكلية حيث أصبح استخدام معدات أحدث فى تصوير المحاضرات حتى تصبح الجودة أكثر دقة ، كما يتم حفظ المحاضرات حتى يمكن أن نعود لها مرة أخرى بعد ذلك . 

كما أشار الدكتور محمود السعيد في تصريح لصدى البلد، إن المنصات الإلكترونية مستمرة في العام الدراسي الجديد، حيث يستخدمها الأساتذة في التواصل مع الطلاب، وهذه المنصات يمكن استخدامها فى التكليفات و الامتحانات الأونلاين لأعمال السنة و وضع مواد تعليمية إضافية.

وأضاف “ السعيد ”  لذلك لن نستغنى عن المنصات التعليمية على الإطلاق، المنصات التعليمية إضافة قوية لـ العملية التعليمية فى مصر وبالتالي استمرارها أصبح ضرورة.

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وكان قد صرح الدكتور محمد عثمان الخشت ،  أن كليات الجامعة  نجحت  في تجهيز وتحويل جميع الكتب الجامعية إلى كتب إلكترونية مع بداية العام الدراسي الحالي 2021/2022، في إطار الاعتماد على الكتاب الإلكتروني والاستغناء عن الورقي، وذلك وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، بما يُمثل خطوة ضرورية لتحويل عمليات التدريس إلكترونيًا مع وضع بنوك أسئلة في كل المواد.


ويأتي تحويل الكتاب الجامعي الورقي إلى كتاب الكتروني في إطار عملية تحول الجامعة إلى جامعة ذكية رقمية الكترونية، مع وضع عدة قواعد ومعايير للكتاب الجامعي الالكتروني وإلزام الجميع بها، وعلي رأسها الاحترام والتطبيق الكامل لحقوق الملكية الفكرية.

التعليم المباشر الجامعات الحكومية منصات الإلكترونية المنصة الالكترونية جامعة القاهرة Jobs Education

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