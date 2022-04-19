رغم فقدان ابنها الوحيد.. كيف أقنعت عزيزة حلمي “أم إبراهيم” رأفت الهجان بالعودة إلى إسرائيل؟

برعت الفنانة القديرة عزيزة حلمي، فى تجسيد دور الأم خلال مشوارها الفنى، وظلت تعمل حتى آخر أيام حياتها، حيث استطاعت بأدائها أن تقدم مثالا حقيقيا للأم المصرية بطباعها وحنانها وتضحيتها، لدرجة جعلت الجمهور لا ينسى ظهورها اللافت بإحدى كليبات أغنية "ست الحبايب" بصوت الفنانة الراحلة فايزة أحمد.

وتحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة عزيزة حلمي، التي رحلت عن عالمنا في يوم 18 إبريل عام 1994 عن عمر يناهز 65 عامًا.

مولد أشهر أم في السينما المصرية

ولدت عزيزة حلمي في الزقازيق بمحافظة الشرقية، يوم 6 يونيو 1926، عشقها للفن جاء بها إلى القاهرة للدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأت مشوارها الفني في سن مبكرة من خلال علاقتها بالفنانة زينب صدقي والفنانة فردوس محمد، إذ قدماها للمخرج أحمد بدرخان، الذي أسند إليها دور في فيلم "قبلني يا أبي" مع محمد فوزي ونور الهدى عام 1946، وظهرت في أول أدوارها كأم للفنان محمد فوزي، على الرغم من أنها كانت تصغره في العمر.

واشتهرت الفنانة عزيزة حلمي في معظم أفلامها بتجسيد دور "الأم"، حيث قدمت 200 عمل، ومن أشهر أفلامها "ظلموني الناس" و"حماتي قنبلة ذرية" و"سيدة القطار" و"الملاك الظالم" و"الوسادة الخالية" و"شاطئ الأسرار"، أغلب أدوارها كانت مثالا واضحا للأم التي تعيش في حالة فقر، لكن على الرغم من ذلك تسعى لتربية أبنائها، وتعليمهم القيم والمبادئ رغم ما تمر به من ظروف قاسية.



أم إبراهيم في رأفت الهجان علامة بارزة

كما عملت عزيزة حلمي فى الإذاعة مع محمد محمود شعبان "بابا شارو" في برنامج "عذراء الربيع"، ومن أشهر أعمالها الإذاعية مسلسل "عيلة مرزوق أفندى"، الذى قدمته الإذاعة على مدى سنوات طويلة، ومن أشهر أعمالها فى التليفزيون مسلسل "القاهرة والناس"، و"دموع فى عيون وقحة"، و"رأفت الهجان"، الذي يعد علامة فارقة في مشوارها، حيث استطاعت «أم ابراهيم» تعديل رأي الهجان في العودة الى اسرائيل لاستكمال مهمته، بدلا من الإعتزال عقب هزيمة يونيو 1967.

زواج عزيزة حلمي

تزوجت عزيزة حلمي من الكاتب الروائي علي الزرقاني، وأنجبت منه ابنها الوحيد، الذي فقدته بسبب وعكة صحية شديدة.

وعن لقائها بالكاتب علي الزرقاني، قالت: "تعرفت عليه في المعهد، ثم تزوجنا، وكان لا يفضل أن تجمعني به أي أعمال، ما عدا فيلم المراهقات، الذي وافق عليه بعد أن طلبت منه الفنانة ماجدة مشاركتي في الفيلم، وبالفعل عملت دور أم الفنانة زيزي مصطفى".

الجمهور سألني عن القطة

وفي آخر لقاء للفنانة عزيزة حلمي في برنامج "شموع"، مع الإعلامية سهام صبري، قالت إنها فقدت نجلها الوحيد، ولكنها أثرى أم في العالم بعدد الأبناء.

وقالت عزيزة إنها شاركت في فيلم "أيامنا الحلوة" وجسدت دور امرأة مجنونة، طول الفيلم كنت حاملة لقطة، وهذا الدور علم مع الجمهور لدرجة أني كنت أسال عن القطة في الشارع.

فى 18 إبريل عام 1994، عادت عزيزة حلمي من عملها بكامل حيويتها، ودخلت لتنام لكنها توفت، خلال نومها.