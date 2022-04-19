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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة الصحة والمرأة ..أسباب الجوع المستمر.. معلومات عن البهاق

البهاق
البهاق

نشر موقع صدى البلد أخبارا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف عليها خلال التقرير التالي.

الكآبة أبرزها.. أسباب الجوع المستمر وطرق العلاج

زيادة الشهية بعد ممارسة الرياضة أو غيرها من التمارين الرياضية، أمر طبيعي، ولكن إذا استمر، فقد يكون من أعراض حالة صحية أساسية أو مشكلة أخرى.

بعد طرحه في مسلسل دايما عامر .. 10 معلومات عن البهاق

ناقش مسلسل دايمًا عامر بطولة الفنان مصطفى شعبان، معاناة مرضى البهاق، وذلك من خلال إصابة إحدى الطالبات في المسلسل ومواجهتها للمجتمع، ومرورخا بأزمة نفسية كبيرة بسبب التعامل مع المتنمرين عليها بسبب البهاق.

صداع ومشاكل هضمية.. أضرار شرب القهوة على الريق قبل الإفطار في رمضان

كشفت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن أضرار شرب القهوة على الريق قبل الإفطار فى رمضان.

ممارسة الرياضة أبرزها.. نصائح لخفض مستويات ضغط الدم

يعد ارتفاع ضغط الدم أحد أكثر أمراض نمط الحياة شيوعًا، والإجهاد ونمط الحياة غير النشط والأكل غير الصحي والنوم غير الكافي هي بعض الأسباب الرئيسية لارتفاع ضغط الدم.

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