كريم جمال : السعودية تهتم بالتوسع في مصر بمجالات التجارة الإلكترونية

أكد كريم جمال مدير مرسول أن مصر سوق صاعد واعد فيما يخص التجارة الالكترونية وأن هذا الملف يشهد نموا يوما بعد الاخر، لافتا الى أن السعودية تهتم بالتوسع فى مصر بمجالات التجارة الالكترونية .

وقال جمال، خلال مؤتمر صحفى، إن شركته - ذات الاصل السعودى - ستشهد الفترة المقبلة إطلاق العديد من المبادرات بهدف توفير المزيد من الحماية الصحية والاجتماعية لمندوبي التوصيل.

وأضاف ان ثقافة التجارة الالكترونية تتوسع فى مصر تباعا ..لافتا الى انه لم يقتصر الامر على القاهرة فقط بل هناك توسع فى المحافظات.

وأشار إلى أن التطبيق يتم استخدامه حاليا من قرابة 1.7 مليون مستخدم داخل جمهورية مصر العربية، لافتا الى ان المستهدف الوصول إلى 3 ملايين مستخدم بنهاية عام 2022 داخل العاصمة فقط.