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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص على صحراوي المنيا

انقلاب ميكروباص بصحراوي
انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

أصيب 9 أشخاص إثر تعرضهم لحادث مروري على الطريق الصحراوى الغربى بالمنيا، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوقوع حادث إنقلاب مكروباص بالطريق الصحراوي الغربي المار على مركز بني مزار شمال المنيا، إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى إصابة 9 أشخاص بإصابات متنوعه ما بين سحجات وكدمات وكسور مضعفه باليد والساقين وما بعد الارتجاج.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

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