بعد وفاة مصاب..ارتفاع ضحايا مشاجرة قرية المخزن بقنا إلى 3 قتلى

توفي شاب اليوم ، متأثراً بطلقات نارية أصيب بها خلال مشاجرة وقعت أمس بقرية المخزن التابعة لمركز قوص جنوب قنا .

وارتفع عدد ضحايا المشاجرة إلى ٣ قتلى بينهم شقيقان، بعد وفاة الثالث بالمستشفى، متأثراً بالأعيرة النارية التى اخترقت جسده.

تبين أن خلافات أسرية نشبت بين طرفى المشاجرة، نتج عنها مصرع اثنين وإصابة آخر بطلقات نارية، وتمكنت قوات الأمن من السيطرة على الموقف.

وكان اللواء مسعد أبو سكين مساعد وزير الداخلية لأمن قنا ، تلقى السبت إخطاراً من مركز شرطة قوص ، يفيد بوقوع مشاجرة نتج عنها مصرع مصطفى.ع ٤٥ عاماً ، و وائل.س.خ ٣٠ عاماً ، وإصابة خميس س.خ ٣٠ عاماً .

وجرى نقلهما إلى مشرحة مستشفى قوص المركزى، و تشييع الجثمانين، بعد معاينة النيابة العامة والتصريح بدفنهما.

وتحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.