محافظ قنا يستقبل 53 مواطنا من مختلف مراكز المحافظة للاستماع إلى شكواهم

واصل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، والدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، والمهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام للمحافظة، استقبال المواطنين بمكاتبهم للاستماع إلى شكواهم وبحث الحلول المناسبة لها ، بحضور حسن عثمان، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى.



وقال محافظ قنا إنه تم استقبال اليوم الاثنين 53 مواطنا من مختلف مراكز المحافظة، وتم الاستماع إلى شكواهم ، التي تنوعت بين طلبات الحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وتظلمات تقنين أراضي ، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم ، وطلبات علاج على نفقة الدولة، و الحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وطلبات أخرى متنوعة.

و أشار محافظ قنا، إلى أنه تمت الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين اليوم، كما تم إحالة بعض الطلبات التي تحتاج للدراسة إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة، والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن.

وأضاف الداودى، بأنه من واجبنا كمسئولين السعى نحو إعطاء كل مواطن حقه مع الحفاظ على حقوق الدولة تأكيداً على مبدأ سيادة القانون.

و أوضح محافظ قنا، بأن التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق مزيد من الشفافية ويبنى جسور الثقة بين المواطن والدولة.

استقبال المواطنين بالديوان العام

استقبال المواطنين بالديوان العام

استقبال المواطنين بالديوان العام