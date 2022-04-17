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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الداودي يترأس اجتماعاً لمتابعة خطة تطوير كورنيش مدينة قنا

اجتماع كورنيش النيل
اجتماع كورنيش النيل بقنا

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن تطوير الجانب الشرقى من كورنيش النيل بمدينة قنا ، يسهم في تنمية الحركة السياحية والاسـتثمار مثل إقامة" مراسـي - مراكب سـياحية - مطاعم وكافتريات - خدمات ومنافذ بيع" عن طريق اسـتغلال فرق المنسوب بين المسار الموازى للطريق والمسار الموازى للنيل.

 

جاء ذلك خلال اجتماع موسع برئاسة محافظ قنا ، لمتابعة خطة مشروع تطوير الجانب الشرقي من كورنيش النيل بمدينة قنا ، فى إطار خطة المحافظة للتطوير و التجميل وخلق متنزه ومتنفس طبيعي للأهالى والمواطنين بقنا.

 

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و أضاف محافظ قنا ، بأن أعمال التطوير تتضمن تكوين مجموعة مباني ترفيهية وتجارية، وإتاحة مسـاحات لإقامة أنشـطة ترفيهية وثقافية مثل" إقامة مهرجانات - حدائق ومتنزهات - ممشـي تنزه - احتفاليات قومية".

 

وأوضح الداودى، بأن مشروع تطوير الجانب الشرقي من كورنيش مدينة قنا من المشروعات التي يمولها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، من خلال تطوير النماذج التنموية الحضرية والريفية، والتي يمكن تطبيقها في قري ومدن أخري بكل أنحاء الجمهورية، كما يعمل البرنامج على تعظيم الاستفادة من الاستثمارات ، وتحسين جودة الحياة للمواطنين ، والارتقاء بالمستوى المعيشي بالقرى والمدن المصرية.

 

و تابع محافظ قنا ، ومن ثم رصد فريق عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر العديد من المناطق المقترح إقامة نموذج للتنمية الحضرية بها داخل محافظة قنا، ووقع الاختيار على منطقة كورنيش مدينة قنا كنموذج تنمية حضرية يمكن تعميمه على مستوى محافظات الصعيد.


و أشار الداودى، إلى أنه سوف يتم عمل رحلات نيلية للسياح من المرسى النيلى إلى مرسى معبد دندرة ، بهدف إتاحة المزيد من أماكن الجذب السياحي للمحافظة، و توفير المزيد من فرص العمل للشباب.

 

حضور فعاليات الاجتماع ، حازم عمر، نائب محافظ قنا ، والمهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد والمهندس رجب عرفه، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، وكلا من الدكتور عبد الله العطار ، والدكتور حسام طاحون، أستاذا التخطيط العمرانى بجامعة القاهرة واستشاريَّا مشروع تطوير كورنيش النيل، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

اجتماع كورنيش النيل بقنا
اجتماع كورنيش النيل بقنا
اجتماع كورنيش النيل بقنا
اجتماع كورنيش النيل بقنا
اجتماع كورنيش النيل بقنا
اجتماع كورنيش النيل بقنا
اجتماع كورنيش النيل بقنا
قنا كورنيش النيل الحركة السياحية مدينة قنا الاستثمار مراكب سـياحية مطاعم

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