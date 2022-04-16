محافظ قنا يطلق إشارة بدء حصاد موسم القمح من قرية المراشدة

أطلق اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، صباح اليوم السبت إشارة بدء موسم حصاد القمح المحلى من داخل حقل أحد المزارعين بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف.

جاء ذلك بحضور حازم عمر، نائب المحافظ، والمهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام للمحافظة ، والمهندس أشرف عبدالرازق، وكيل وزارة الزراعة، وأحمد السيد، وكيل وزارة التموين ، والدكتور علاء شاكر ، مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقنا ، وإبراهيم خلاوى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

قال محافظ قنا ، إن الدولة لا تدخر جهدًا فى الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، و أن يوم حصاد محصول القمح هو يوم عيد للمزارع.

وأضاف الداودى، أن إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح هذا الموسم بلغت ١٠١ ألف فدان بنسبة ٤٠.٤٪؜ من إجمالى الأراضى الزراعية بالمحافظة ، مؤكداً أن محصول القمح المحلى هذا العام مبشر بالخير ويتمتع بجودة عالية، نظرا لتوافر العوامل الجوية الجيدة هذا الموسم، ومن المتوقع أن تصل إنتاجية المحاصل إلى ٢٠٠ ألف طن قمح ، بزيادة ٢٢ ألف طن عن الموسم الماضى .



وأوضح محافظ قنا ، بأن مصر لديها سياسة ثابتة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهوريك ، بزيادة الأراضي المنزرعة بالقمح لتقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلى ، وصولاً إلى تحقيق الإكتفاء الذاتى، موجها بضرورة تيسير الإجراءات أمام موردي الأقماح بالشون وصوامع التخزين، وسرعة إنهاء إجراءات تسليم ثمن المحصول للموردين، مؤكداً أن الدولة تولى اهتماماً خاصاً بمحصول القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية، وتعمل وزارة الزراعة جاهدة على توفير السلالات الجيدة، بجانب الميكنة وطرق الرى الحديثة.

وأشار الداودى، إلى أن موسم حصاد القمح هذا العام يُعد موسما استثنائيا ، يحتاج إلى تضافر كافة الجهود ، للحفاظ على أمن الدولة الغذائى، مشدداً على المسئولين بضرورة اتباع كافة إجراءات السلامة أثناء حصاد القمح ونقله وتخزينه، لافتاً إلى أنه تم تجهيز صوامع وشوّن المحافظة لإستقبال القمح بما يضمن الحفاظ على المحصول طول العام و يقلل نسبة الفاقد به.

قال المهندس أشرف عبدالرازق، وكيل وزارة الزراعة بـ قنا ، أنه تم تقديم جميع التسهيلات للمزارعين منذ بداية موسم زراعة القمح ، حيث وفرت المديرية لهم سلالات القمح التى تتناسب مع مناخ المحافظة وهى" مصر ١ - مصر ٢ - ١٦٨ - ١٧١ - جميزة ٩ " ، والتى تتميز بإنتاجيتها العالية ، كما تم تزويد المزارعين بالسماد اللازم ، فضلاً عن تنظيم العديد من الندوات الإرشادية لهم لتوعيتهم حول أفضل أساليب الزراعة والرى بما لا يضر بالمحصول ويساهم فى تحقيق إنتاجية عالية للفدان.



فيما قال أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بـ قنا ، إن المزارعين سوف يقبلون على توريد القمح هذا الموسم بشكل أكبر ، خاصة بعد صدور توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ، رئيس الجمهورية ، بصرف حافز توريد للمزارعين موردى القمح المحلي بقيمة ٥٠ جنيه وحافز تسويق ونقل بقيمة ٥٠ جنيها للأردب زنة ١٥٠ كيلو جرام ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً.

و تابع السيد، بالإضافة إلى صدور قرار الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، رقم ٥١ لسنة ٢٠٢٢ بتنظيم التداول والتعامل على القمح المحلى هذا الموسم ، والذى ينص على ضرورة التزام المزارعين بتسليم جهات التسويق جزءاً من المحصول بواقع ١٢ أردب عن كل فدان كحد أدنى، وذلك بناء على الحيازة الزراعية المسجلة بالجمعيات الزراعية، مع التزام جهات التسويق بالسداد الفورى للمزارعين موردى الكميات المحددة بحد أقصى ٤٨ ساعة من تاريخ الاستلام.

موسم حصاد قنا

موسم حصاد قنا

موسم حصاد قنا

موسم حصاد قنا

موسم حصاد قنا

موسم حصاد قنا

موسم حصاد قنا

موسم حصاد قنا

موسم حصاد قنا

موسم حصاد قنا

موسم حصاد قنا

موسم حصاد قنا

موسم حصاد قنا

موسم حصاد قنا

موسم حصاد قنا

موسم حصاد قنا

موسم حصاد قنا

موسم حصاد قنا