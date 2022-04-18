جماهير زعيم الثغر في رحلة لمساندة الاتحاد أمام الزمالك

اعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري عن تنظيم رحلة لجماهير الثغر لمشاهدة مباراة الاتحاد السكندري والزمالك والمقرر إقامتها غدا الثلاثاء علي استاد الجيش ببرج العرب في التاسعة والنصف مساءً.

وذلك لحاملي بطاقة المشجع وتذكرة المباراة،في اطار دعم الفريق الاول بقيادة مدربه عماد النحاس في مباراة الزمالك بالدوري الممتاز، ومن جهة أخري قد أعلن عضو مجلس الإدارة محمد احمد عن شرائه 200 تذكرة للمباراة هدية منه لجماهير زعيم الثغر.

ويذكر أن مجلس إدارة الاتحاد السكندري يعتاد عليه توفير اتوبيسات لنقل الجماهير مجانا في جميع مباريات الدوري وذلك دعم منه للجماهير العاشقة لسيد البلد ومساندة للفريق