خبير تربوي: ربط خبراء وزارة الصناعة بالتعليم الفني خطوة للتأهيل لسوق العمل

أعلن الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم للتعليم الفني، أنه لأول مرة سيتم عقد الامتحانات العملية لطلاب التعليم الفني، بالتنسيق مع خبراء وزارة الصناعة خلال الفترة المقبلة.

أكد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي أن ربط خبراء وزارة الصناعة باختبارات العملية يعد ضمن خطة الوصول للهدف بانشاء جيل يجيد التصنيع لتنتج منتجات ترفع من قيمة الصادرات المصرية بالاسواق الخارجية ومما يعزز دور الصناعات المصرية .

وأوضح الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي أن تأهيل وتدريب طلاب التعليم الفني ورفع كفاءة المدارس ومواكبة التطورات الحديثة والعالمية يسهم في عجلة الانتاج لافتا أن هذا التطوير كانت تحتاجه مصر منذ اهمال الصناعات وتدنى مستوى التعليم الفنى بمصربالسنوات السابقة، وان تعزيز التعليم الفني وتطويره ليواكب التكنولوجيا سيشجع الطلاب لاجتيازه باتقان وتأهيلهم على أسس وقواعد حقيقية لتوفير فرص عمل لشباب مؤهل لها وأنشاء مشروعات وصناعات مختلفة تصب فى مصلحة الدولة والتى تنعكس على المواطنين .

أضاف ان المدارس الفنية الصناعية تحتاج إلي تطوير شامل في البنية التحتية والفوقية فلابد من دعم التجهيزات الفنية للمعامل والورش وتدريب المدرسين ويتم حاليا تطوير المناهج لتواكب احتياجات الصناعة المصرية والتي يجب أن تحظي بالدعم الفني والمالي وتوفير فرص تدريب العملي للطلاب في المصانع ولهذا يجب أن تكون هناك شراكة حقيقية بين أصحاب المصانع ووزارة التعليم والمدارس لأن هذا يصب في مصلحة الصناعة الوطنية ويرفع من ربحية وجودة المنتج المصري.