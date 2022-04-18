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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مركز التوظيف بجامعة عين شمس ينظم محاضرات تعريفية لبرنامج "عاملة شغل"

جانب من الورشة
جانب من الورشة

نظم مركز التوظيف بجامعة عين شمس اليوم بالتعاون مع كليتى الهندسة والتجارة محاضرات تعريفية لبرنامج "عاملة شغل" لشركة بيبسكو بالتعاون مع مؤسسة انجاز مصر لتمكين الطالبات والخريجات الجدد من كليتى الهندسة و التجارة وإدارة الأعمال للالتحاق بالوظائف ذات الطابع الذكورى مثل سلاسل الامدادات Supply Chain و المبيعات Sales .

أقيمت المحاضرات تحت رعاية  الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس و  الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب و  الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث و  الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون تنمية البيئة و خدمة المجتمع.

ويأتي هذا البرنامج في إطار برامج تدريبية مقدمة من مؤسسة انجاز مصر بالتعاون مع شركة بيبسكو و فى نهاية البرنامج سيتم اختيار ٥٠ طالبة و حديثة تخرج للإلتحاق ببرامج تدريب عملى داخل شركة و مصانع بيبسكو مصر تؤهلهم بعد ذلك للالتحاق بالوظائف المتاحة فى نفس المجالات بالشركة.

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