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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انتهاء معرض تسويق منتجات الطالبات مجانا ببنات عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية البنات جامعة عين شمس “معرض شركة إبداع للخدمات التجارية والتسويقية لتوزيع منتجات شركة هيات إيجيبت” مجانا للطالبات.

وذلك يوم الأثنين الموافق 18أبريل ٢٠٢٢ حتي ٢٠أبريل، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، و الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات و الدكتورة هبة عادل وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكدت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة يقدم العديد من الورش والندوات التي تعمل علي دمج الطالبات في المجتمع الجامعي.


وأضافت عميدة كلية البنات أنه  بالتعاون مع فريق وحدة الصيانة ورشة بعنوان" تجديد القطع الخشبية القديمة لاستخدامها في إعادة التدوير".

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اليوم انتهاء دورات مجانية لإعداد معلم الكبار بـ عين شمس "أونلاين"

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توظيف عين شمس ينظم محاضرة لطالبات الهندسة.. غدا

نظمت كلية البنات جامعة عين شمس قافلة خيرية لمؤسسة معانا لإنقاذ انسان بالدقي لمن هم بلا مأوى من كبار السن .


تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور هشام تمراز نائب رئيس جامعة  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والأستاذة الدكتورة أميرة أحمد يوسف عميد كلية البنات والأستاذة الدكتورة هبة عادل بركات وكلية كلية البنات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.


وأن المؤسسة تقوم باستقبال وتأهيل ورعاية من هم بلا مأوى من سن ١٨ سنة وحتي عمر الشيخوخة
تم تأهيل العديد من المقيمين في المؤسسة، قدمت القافلة مجموعة من  المواد الغذائية المختلفة من الأرز و البن و السمنة و معلبات مختلفة ، وتبادل أعضاء القافلة مع المقيمين بالمؤسسة أطراف الحديث في جو من الألفة والمودة ، من الجدير بالذكر أن المؤسسة ساعدت ١٨٥١ إنسانا لكي يعود إلى أسرته.

جامعة عين شمس كلية البنات جامعة عين شمس ابداع للخدمات التجارية خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية البنات جامعة عين شمس قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية البنات

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