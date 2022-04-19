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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| أستاذ سموم يوضح تأثير الصوم على مرضى الجهاز الهضمي.. اتحاد طلاب هندسة القاهرة يوفر خصما على إحدى الحفلات الفنية بساقية الصاوي.. جامعة عين شمس تحتفل بييوم الأرض

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

حقوق حلوان تختار اليوم الطلاب المشاركين بمسابقة المحكمة الصورية الأفريقية.... تفاصيل

أعلنت كلية الحقوق جامعة حلوان عن مشاركتها فى مسابقة المحكمة الصورية الأفريقية المنعقدة بالجامعة البريطانية هذا العام، ويأتى ذلك تحت رعاية كل من الدكتور ممدوح مهدى القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، والدكتورة أمل لطفي جاب الله عميد كلية الحقوق.

اتحاد طلاب هندسة القاهرة يوفر خصم على إحدى الحفلات الفنية بساقية الصاوى

أعلنت اللجنه الفنية باتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة ، عن توفير خصم لحضور حفل المولوية المصرية بساقية الصاوي ليصبح ثمنها 60 ج.

 اليوم.. ورشة للتأهيل على اختبار الآيلتس بـ كلية التربية جامعة عين شمس

ينظم مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني ورشة عمل بعنوان "التأهيل لاختبار الآيلتس IELTS “، وتستهدف طلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.

استاذ سموم بالقومي للبحوث يوضح تأثير الصوم على مرضى الجهاز الهضمي

قال الدكتور عاصم أنور ابوعرب، استاذ سموم وملوثات الغذاء بالمركز القومي للبحوث، ورئيس الجمعية المصرية لسلامة الغذاء، إن هضم الطعام هو عملية فسيولوجية يكون فيها للجهاز الهضمي دوراً هاماً وأساسياً وخلال شهر رمضان ونتيجة للتغيرات في العادات الغذائية وخاصة السيئة فإن الصوم قد يكون له أهمية كبيرة في علاج وتخفيف أعراض بعض أمراض الجهاز الهضمي مثل ألتهاب المريء الارتجاعي حيث يعاني المريض حرقانا وألما وحموضة، خصوصا بعد الاكل فيختفي مع الصوم الاحساس بهذه الاعراض.

الاحد القادم … تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس بحلوان تطلق دورة تدريبية حول نظم الساعات المعتمدة

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر ابريل  2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

غدا.. جامعة عين شمس تحتفل بيوم الارض لرفع الوعى بأهمية الحفاظ على البيئة

 ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بـ جامعة عين شمس فعاليات علي مدار يومى الأربعاء والخميس ٢٠-٢١ أبريل،تزامنا مع اليوم العالمى للأرض ٢٢ ابريل ٢٠٢٢

 

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