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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حقوق حلوان تختار اليوم الطلاب المشاركين بمسابقة المحكمة الصورية الأفريقية.. تفاصيل

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 


أعلنت كلية الحقوق جامعة حلوان عن مشاركتها فى مسابقة المحكمة الصورية الأفريقية المنعقدة بالجامعة البريطانية هذا العام، ويأتى ذلك تحت رعاية كل من الدكتور ممدوح مهدى القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، والدكتورة أمل لطفي جاب الله عميد كلية الحقوق.

وأوضحت الكلية أن على الطلاب الراغبين المشاركة فى مسابقة المحكمة الصورية  حضور الملتقى التعريفي لاختيار المشاركين فى المسابقة، يتم ذلك بقاعة المحكمة الصورية المشار اليها وذلك بقاعة المحكمة بالكلية يوم الثلاثاء الموافق 19 أبريل 2022 فى تمام الساعة 10 صباحا.

ويتم اختيار الطلاب المشاركين فى المسابقة من طلاب الفرقتين الثالثة والرابعة فقط من طلاب الكلية.

وأشارت الكلية إلى أن المشاركة فى مسابقة المحكمة الصورية الأفريقية المنعقدة بالجامعة البريطانية، تكون مجانية وبدون اى مقابل مع العلم بأن هذه المسابقة توفر للمشاركين فرصة للتواصل مع جنسيات مختلفة وأنظمة قانونية متعددة والتعرض للطرق المختلفة للترافع واعداد المذكرات فى القضايا المعروضة من الجامعات المختلفة، ما يعد تدريبا وإعدادا جيدا للطلاب وربطهم بالواقع العملي.

ومن جانب آخر شهدت جامعة حلوان حفل تنصيب رئيس اتحاد الطلاب، ونائبه، وأمناء اللجان، ومساعديهم، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتورة منى فؤاد عطية القائم  بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وعمداء ووكلاء الكليات، وأمناء الجامعة، وممثلي الإدارة العامة لرعاية الشباب، ورؤساء الاتحاد السابقين، ونظمت الاحتفالية بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان الذي يرأسه الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي للمجمع.

ومن جانبه افتتح الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان الحفل وقدم التهنئة للطلاب بهذه المناسبة السعيدة، مؤكدا أن اتحاد الطلاب نبض وصوت الطلاب وهو حلقة الوصل بينهم وبين قيادات الجامعة، وان تجربة انتخابات الاتحادات الطلابية تتيح للطلاب خبرات متعددة وتساهم فى تنمية مهاراتهم وإكسابهم الكثير من الخبرات التي تنمي شخصياتهم وتهيئ الاتحادات الطلابية العديد من فرص ممارسة الأنشطة من خلال لجان مختلفة والتي تساعد على تنمية شخصية الطلاب وغرس القيم الحميدة داخل نفوسهم.

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وفى نهاية فعاليات حفل التنصيب قدم مجلس اتحاد طلاب جامعة حلوان الدروع للدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة والنواب ومدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب ومدير إدارة الاتحادات الطلابية، وحرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية .

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