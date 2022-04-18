جامعة حلوان: دفع المصروفات يتم إلكترونيا منعا للتكدس أمام الشبابيك

فعَّلت جامعة حلوان، عدة آليات لدفع المصروفات الدراسية للطلاب "عن بعد"، عن طريق عدة خدمات الكترونية أو عبر التحويلات البنكية .

تشمل خطوات سداد المصروفات إلكترونيا.

١- يجب على الطلاب الدخول على الموقع الخاص بالكلية والحصول على كود الدفع الالكتروني الخاص بكل منهم.

٢- يمكن التوجه لأحد البنوك و إيداع المصروفات ،و تحويلها إلكترونيا عبر البرنامج الالكتروني الخاص بالبنك .

٣- يمكن السداد عبر فروعى كل من " امان Aman - مصاري Masary - ممكن Momeen - ايجي باي EgyPay - البريد المصري Egypt Post - سمارت Smart - وقتي Wakty "

عقب حفل تنصيب مجلس اتحاد طلاب جامعة حلوان شارك الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة حفل إفطار مجلس اتحاد طلاب الجامعة وذلك بمقر كلية السياحة والفنادق، بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة مني فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والسادة عمداء الكليات والسادة الوكلاء والقيادات الإدارية والسادة أمناء الجامعة .

وفى كلمته عقب حفل الإفطار أفاد الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة على أهمية إعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسئولية، مشيرا إلى دور الاتحادات الطلابية في تحفيز الطلاب على المشاركة وضرورة توسيع قاعدة المشاركة وممارسة الأنشطة الطلابية والمساهمة فى تكوين مجتمع طلابي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة 2030، والتى تسهم فى صقل مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم وإثبات ذاتهم بما يحقق لهم الرضا، هذا بالإضافة إلي تنمية روح الانتماء والتعاون، وقد أكد على دور الشباب فهم أمل المستقبل ولهم دوراً كبيراً ومهماً في تنمية المُجتمعات وبنائها، فالشباب ركائز أي أمة، وأساس التطور فيها.

ومن جانبه أوضح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب حرص جامعة حلوان الدائم علي التواصل مع أبنائها الطلاب من خلال حفل إفطار مجلس اتحاد طلاب الجامعة حيث يجتمع الطلاب في هذا اليوم في جو أسري مبهج من خلال المشاركة بين إدارة الجامعة والاتحاد، كما أشار سيادته على ضرورة دعم الشباب وصقل شخصياتهم حتى يبدعوا أكثر فيما يقدمون، وهذا يؤدي إلي انتشار ثقافة العمل التطوعي بما يعمل على تعزيز انتماء ومشاركة الشباب في مجتمعهم.

