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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان تنظم حفل إفطار جماعي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 

تنظم اتحاد طلاب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان، حفل إفطار جماعي لأسرة الكلية من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، ويقام الحفل تحت رعاية الدكتور أسامة أمام عميد الكلية والدكتورة منال عبد القادر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب .

وأوضح اتحاد الطلاب أن حفل الإفطار سوف يكون بحضور كلا من عميد الكلية ونائب ووكيل الكلية وبعض من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وأن الحفل سوف يقام يوم الاثنين الموافق 18 أبريل .


وأشار اتحاد الطلاب أن على الطلاب الراغبين في حضور حفل الإفطار التواصل مع أعضاء الاتحاد التواجد في الكلية يوم الحفل من الساعة 5 مساء.

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جدير بالذكر انه شاركت جامعة حلوان بوفد طلابي من طلاب الجامعة والوافدين في أسبوع الشعوب الثاني الذي نظمته جامعة أسيوط، تحت شعار (الشعوب ضد التطرف والإرهاب)، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وشاركت جامعة حلوان بطلاب من المصريين والوافدين من السودان وجنوب السودان والصومال وأمريكا والعراق في الملتقي الذي تضمن العديد من اللقاءات الثقافية والرياضية والفنية والأدبية.

وعقد الملتقي في إطار برنامج بناء الوعي فكريًا وثقافيًا، وأيضًا بهدف العمل على نشر السلام بين شعوب العالم عن طريق شبابها، من خلال التأكيد علي تعزيز قيم الانتماء الوطني لديهم وتوعيتهم بما تواجهه الدولة المصرية من محاولات للنيل من أمنها واستقرارها عن طريق نشر الشائعات وبث السموم الفكرية التي تحض على التطرف.

وخلال الملتقي تم تنظيم مسيرة حاشدة بالأعلام تتقدمهم الموسيقى العسكرية ضمت طلاب الجامعات المصرية والطلاب الوافدين الممثلين عن أكثر من 30 دولة عربية وأفريقية، ورفعت شعار “الشعوب ضد التطرف والإرهاب”، حيث جاءت المسيرة بمثابة «تأكيد على رفض الشعوب العربية والأفريقية التطرف، وتصديها لأي محاولة لنشر الإرهاب ومحاولات التدمير والتخريب، وتجديد الدعوة إلى وحدة الشعوب على المبادئ الإنسانية النبيلة القائمة على التسامح والعدالة وفكر قبول الآخر وحرية الدين والمذهب».

وشارك وفد جامعة حلوان تحت إشراف هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، أشرف بيومي مدير إدارة النشاط الفني والثقافي.

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