تفعيل مجلة حقوق حلوان الإلكترونية للدراسات القانونية والاقتصادية

فعلت كلية الحقوق جامعة حلوان مجلة حقوق حلوان الإلكترونية للدراسات القانونية والاقتصادية وهي مجلة دورية علمية محکمة نصف سنوية، تصدر عن کلية الحقوق – جامعة حلوان، وتعنى بنشر الإنتاج العلمي المتميز للباحثين تصدر باللغة العربية، ويجوز نشر بعض الموضوعات بها بلغة أجنبية (فرنسية أو إنجليزية).

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتورة أمل لطفى عميد كلية الحقوق، الدكتورة إيمان إسماعيل وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

وتعد مجلة "حقوق حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية " متخصصة في نشر البحوث الخاصة بقطاع القانون والاقتصاد.

وتصدر مجلة "حقوق حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية" بشکل دوري، ولها هيئة علمية فاعلة تشرف على عملها، وتشمل مجموعة کبيرة من أفضل الأساتذة المتخصصين في المجال القانوني والاقتصادي.

کما تستعين بخبرات أفضل الأساتذة المتخصصين من الجامعات المصرية والعربية، لتحکيم البحوث الواردة إلى المجلة.

تستند مجلة "حقوق حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية" إلى ميثاق أخلاقي لقواعد النشر فيها، وترحب المجلة بإسهامات شباب الباحثين من مصر وأرجاء الوطن العربي کافة.

مجلة حقوق حلوان الالكترونية

المجلة غير مسئولة عن النتائج والتوصيات والآراء التى تتضمنها البحوث والدراسات المنشورة بالمجلة، وإنما هى تحت المسئولية الکاملة لأصحابها.

ويمكن للراغبين في متابعة المجلة والإطلاع علي موضوعاتها الدخول على الرابط التالي:

https://mklse.journals.ekb.eg/

وعلى جانب آخر شهدت جامعة حلوان حفل تنصيب رئيس اتحاد الطلاب، ونائبه، وأمناء اللجان، ومساعديهم، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والسادة عمداء ووكلاء الكليات، وأمناء الجامعة، وممثلي الإدارة العامة لرعاية الشباب، ورؤساء الاتحاد السابقين، وعقدت الاحتفالية بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان الذي يرأسه الأستاذ الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي للمجمع.

ومن جانبه افتتح الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان الحفل وقدم التهنئة للطلاب بهذه المناسبة السعيدة، مؤكدا أن اتحاد الطلاب نبض وصوت الطلاب وهو حلقة الوصل بينهم وبين قيادات الجامعة، وان تجربة انتخابات الاتحادات الطلابية تتيح للطلاب خبرات متعددة وتساهم فى تنمية مهاراتهم وإكسابهم الكثير من الخبرات التي تنمي شخصياتهم وتهيئ الاتحادات الطلابية العديد من فرص ممارسة الأنشطة من خلال لجان مختلفة والتي تساعد على تنمية شخصية الطلاب وغرس القيم الحميدة داخل نفوسهم.