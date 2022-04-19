غدا.. جامعة عين شمس تحتفل بيوم الارض لرفع الوعى بأهمية الحفاظ على البيئة

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بـ جامعة عين شمس فعاليات علي مدار يومى الأربعاء والخميس ٢٠-٢١ أبريل،تزامنا مع اليوم العالمى للأرض ٢٢ ابريل ٢٠٢٢

وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتنسيق الدكتورة جيهان رجب أستاذ التسويق و بكلية التجارة ومستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة واشراف الأستاذ سهيل حمزة أمين عام الجامعة المساعد للقطاع.

تهدف الفعاليات التى تقام بمشاركة طلاب من أسرة من أجل مصر المركزي إلى رفع مستوى الوعى بأهمية الحفاظ علي البيئة وتفعيل دور الجامعة فى الحفاظ على البيئةورفع مستوى المسؤولية المجتمعية لدى مجتمع الجامعة ، والمساهمة فى الحد من التلوث البيئى.

وتحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس و الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب و الاستاذ الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث و الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون تنمية البيئة و خدمة المجتمع.

نظم مركز التوظيف بجامعة عين شمس بالتعاون مع كليتى الهندسة و التجارة محاضرات تعريفية لبرنامج "عاملة شغل" لشركة بيبسكو بالتعاون مع مؤسسة انجاز مصر لتمكين الطالبات و الخريجات الجدد من كليتى الهندسة و التجارة و ادارة الاعمال بهدف تمكين الطالبات و الخريجات الجدد للالتحاق بالوظائف ذو الطابع الذكورى مثل سلاسل الامدادات Supply Chain و المبيعات Sales و ذلك من خلال برامج تدريبية مقدمة من مؤسسة انجاز مصر بالتعاون مع شركة بيبسكو و فى نهاية البرنامج سيتم اختيار ٥٠ طالبة و حديثة تخرج للإلتحاق ببرامج تدريب عملى داخل شركة و مصانع بيبسكو مصر تؤهلهم بعد ذلك للالتحاق بالوظائف المتاحة فى نفس المجالات بالشركة.