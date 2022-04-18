ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف بشأن شح الإمدادات العالمية

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، مع تنامي القلق بشأن شح الإمدادات العالمية وسط تفاقم أزمة أوكرانيا.

وحسب “رويترز” ارتفع خام برنت 1.46 دولار أو 1.3 بالمئة ليستقر عند 113.16 دولار للبرميل، وارتفع العقد إلى 114.84 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ 28 مارس.

وصعد غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.26 دولار أو 1.2 بالمئة ليغلق عند 108.21 دولار للبرميل. وبلغ الخام القياسي 109.81 دولار للبرميل وهو أيضا أعلى مستوى منذ 28 مارس.

وأفادت وكالة أنباء انترفاكس، يوم الجمعة، أن الإنتاج الروسي انخفض بنسبة 7.5 بالمئة في النصف الأول من أبريل نيسان عن مارس، وقالت حكومات الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي إن الهيئة التنفيذية للكتلة تعد مقترحات لحظر الخام الروسي.

جاءت هذه التعليقات قبل تصعيد في حرب أوكرانيا، وقالت السلطات الأوكرانية إن صواريخ سقطت في لفيف في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين وهزت انفجارات مدن أخرى فيما واصلت القوات الروسية قصفها بعد إعلان سيطرتها شبه الكاملة على ميناء ماريوبول.

وأظهرت بيانات صدرت اليوم الإثنين،، أن الصين قامت بتكرير نفط أقل بنسبة 2٪ في مارس مقارنة بالعام السابق، مع انخفاض الإنتاجية إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر، حيث أدى الارتفاع في أسعار النفط الخام إلى تقليص هوامش الربح وإغلاق ضيق أدى إلى انخفاض الطلب.

وصعد النفط لأعلى مستوى منذ 2008 في مارس، مع صعود خام برنت لفترة وجيزة إلى 134 دولارا.

وقال فيل فلين المحلل في “برايس فيوتشرز جروب”: “لا يزال هناك بعض الالتباس حول ما إذا كانوا يعيدون فتح اقتصادهم، لذلك نحصل على إشارات متضاربة من الصين وقد أدى ذلك إلى الكثير من التقلبات صباح اليوم الإثنين”.