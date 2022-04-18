الشوط الأول .. تعادل سلبي بين الإسماعيلي وإيسترن كومباني بالدوري

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي وايسترن كومباني بالتعادل السلبي فى اللقاء الذي يجمع بينهما في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز.

وأجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة حمد إبراهيم، 3 تغييرات، إذ عاد عبد الرحمن مجدي لتشكيل الفريق بعد غيابه عن مواجهة الاتحاد السكندري الأخيرة للإصابة، كما يتواجد محمد نصر ومحمد بن خماسة بدلًا من باهر المحمدي ومحمود عبد العاطي دونجا، اللذان يغيبان للإيقاف بسبب تراكم الإنذارات.

تشكيل الإسماعيلي أمام إيسترن كومباني

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: عصام صبحي ومحمد هاشم ومحمد نصر وعمرو الحلواني.

خط الوسط: عمر الوحش ومحمد عادل وعبد الرحمن مجدي ومحمد بن خماسة وأحمد مدبولي.

خط الهجوم: محمد الشامي.