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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتهاء فعاليات مهرجان التميز الرياضي للجامعات المصرية

فرق جامعة العريش
فرق جامعة العريش في مهرجان التميز

انتهت فعاليات النسخة الرابعة للمهرجان الرياضي للجامعات المصرية- مهرجان التميز الرياضي، والمقام تحت شعار: "شباب جامعات الجمهورية الجديدة"، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور حسن عبدالمنعم الدمرداش، رئيس جامعة العريش ، وإشراف  الدكتور عز الدين حسيني سليمان، نائب رئيس جامعة العريش  لشئون التعليم والطلاب، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وأجريت المنافسات بين كليات الجامعة في  (كرة اليد - كرة القدم - الكرة الطائرة "ألعاب جماعية، تنس الطاولة – الجودو" ألعاب فردية"، بالإضافة إلى الألعاب الترويحية)، واستعانت الجامعة بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية التربية الرياضية في التنظيم والتحكيم وإدارة المباريات.

وجاءت النتائج كالتالي:

المركز الأول كرة قدم "بنين" كلية التجارة، "بنات" تربية رياضية ، وفى الكرة الطائرة أول "بنين، بنات" تربية رياضية، وكرة اليد "بنين، بنات" تربية رياضية، تنس الطاولة بنات فازت بالمركز الأول الطالبة يارا فوزى شعبان، تربية رياضية.

وفاز كلا من: الطالب عبد الرحمن محمد حسين، كلية التجارة، وفى الجودو بنات فازت بالمركز الأول الطالبة نهال عبد القادر، تربية رياضة، بينما البنين فاز به الطالب خالد أشرف تربية رياضية، بينما الألعاب الترويحية بنات فازت بها تربية رياضية، وبنين فازت بها كلية التجارة.

الطاقات الكامنة

وأوضح الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش،  ان الجامعة تهتم بنشاطات الطلاب واطلاق الطاقات الكامنة لهم في نشاطات تساعد على تنمية قدراتهم، مقدما الشكر والتقرير لكل القائمين على خدمة الطلاب.

وتمنى من الجميع، بذل المزيد خلال الفترة المقبلة؛ من أجل رفع شأن الجامعة وحُسن سير العملية التعليمية.  

حضر فعاليات المهرجان كلا من: محمد عبد السميع، وإسلام عاطف من المسئولين عن المهرجان بوزارة الشباب والرياضة، وتحت إشراف منسقي الأنشطة الطلابية بالجامعة الدكتور محمد عبد المهدي البكري، والدكتورة هدير حسني عبد المقصود، وحسام نعمان محمد مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.
 

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