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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

في ذكرى ميلاد راوية عطية.. أول امرأة برتبة ضابط في الجيش المصري

صدى البلد

يصادف اليوم ذكرى ميلاد المصرية راوية عطية في مثل هذا اليوم 19 أبريل 1926، أول امرأة عربية تعمل برتبة ضابط في الجيش المصري (1956) ، وأول امرأة مصرية وعربية نائبة في برلمان.

 

ولدت راوية عطية فى 19 أبريل عام 1926 بمحافظة الجيزة، ونشأت فى عائلة سياسية وكان والدها سكرتير عام حزب الوفد وقد تم سجنه بسبب آرائه السياسية.

 

حصلت راوية على عدة شهادات منها "ماجستير فى الصحافة، ودبلومة فى الدراسات الإسلامية، الليسانس من كلية التربية بجامعة القاهرة سنة 1947، ودبلومة فى التربية وعلم النفس".

 

قادت تظاهرات ضد الاحتلال الإنجليزى فى القاهرة عام 1939، ورشحت نفسها لعضوية مجلس الأمة فى عام 1957 عن محافظة القاهرة، ليسجل اسمها فى التاريخ باعتبارها أول أمراة مصرية وعربية تنجح فى دخول البرلمان بعدما حصدت 110807 صوتا.

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ناقشت راوية بعد دخولها البرلمان عدة قضايا هامة منها المطالبة بتعديل مشروع لائحة الجامعات لتطويره، وقدمت اقتراحا بمشروع قانون لتنظيم الأسرة، وطالبت وزير الشئون الاجتماعية والعمل بتنفيذ المشروع الخاص بإنشاء مكاتب للتوجيه الأسرى والاستشارات الزوجية.

 

 قال عنها جمال عبد الناصر "لقد آمنت بكفاح المرأة المصرية المتمثل فى كفاح راوية عطية"  توفيت راوية عطية فى 9 مايو من عام 1997.

الحياة الثقافية راوية عطية الجيش المصري حزب الوفد الإحتلال الإنجليزي

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