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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قمر الدين والخشاف.. مشروبات رمضانية لها تاريخ

قمر الدين والخشاف
قمر الدين والخشاف

يرتبط شهر رمضان المبارك في أذهان المصريين بالعديد من الطقوس الاجتماعية والدينية، حيث تتميز أيام شهر الصيام في مصر بالكثير من الطقوس المميزة التي دائما ما تعطي للمحروسة طابعا خاصا بها خلال الشهر الكريم، ومنها القمر الدين والخشاف اللذان يعدان من أهم المشروبات الشعبية في الشهر الفضيل. 

وعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "قمر الدين والخشاف.. مشروبات رمضانية لها تاريخ".

قمر الدين عُرف في بلاد الشام خلال القرن التاسع الهجري، ومنها انتقل إلى مصر وبلاد المغرب، ويرجع أصل قمر الدين إلى قرية قمر الدين الشامية، ثم تغير الاسم ليكون قمر الدين.

أما مشروب الخشاف، فيعد من المشروبات الرمضانية الشهيرة التي لا تخلو مائدة إفطار من تواجدها، وأغلب الروايات تؤكد أن المشروب أصله تركي أو فارسي. 

والخشاف مزيج من حضارات قريبة جغرافيا من بعضها، فكلمة خشاف في اللغة التركية تعني التمر المنقوع، وفي الفارسية تعني الشراب الحلو أو العصير، أما كلمة الياميش فهي مصرية الأصل وتعود إلى العصر الفاطمي وتعني الفاكهة المجففة.

الفاكهة المجففة قمر الدين الخشاف مشروبات رمضانية شهر رمضان المبارك

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