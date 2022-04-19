اتحاد طلاب جامعة عين شمس ينظم مسابقات دينية خلال شهر رمضان

أكدت آية هشام طالبة بكلية التربية رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، أنه تم تخطيط العديد من الأنشطة وتنفيذها تحت إشراف اتحاد طلاب الجامعة، التي تهدف إلى تنمية الروابط الاجتماعية بين الطلاب وبينهم وبين أعضاء هيئة التدريس والعاملين والمجتمع الخارجي، وبث الروح الجماعية وروح التعاون والإخاء بينهم.

وأوضحت أيه هشام، أن الأنشطة تضم الرحلات والمعسكرات والأنشطة الترويحية الجماعية والحفلات والمسابقات الترفيهية. كما تشمل العديد من المسابقات مثل: الشطرنج – مسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية - الزيارات الميدانية، وغير ذلك.

وقالت الطالبة آية هشام بكلية التربية ورئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، إن الاتحاد استعد بخطة من الأنشطة الطلابية لشهر رمضان ويمكن لكافة الطلاب المشاركة في جميع الانشطة .

وأضافت رئيس الاتحاد بجامعة عين شمس، أن خطة الانشطة الرمضانية تتضمن الطقوس الدينية والأمسيات الرمضانية والحملات التوعوية بشهر رمضان، والاستعانة بالشخصيات الدينية القريبة من الشباب.

وعبرت رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، عن سعادتها بعودة الأنشطة الطلابية للجامعات بعد انقطاعها بسبب كورونا، وتدعيم الجامعة لها، مؤكدا أن هذه الأنشطة تزيد من ولاء الطلاب للجامعة.

وينظم مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات، بجامعة عين شمس، غدا الأربعاء الموافق 20 أبريل ،ورشة عمل بالتعاون مع شركة مايكروسوفت تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ، الاستاذ الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث ، وذلك في تمام الساعة 10 صباحا بمقر المركز.

وأوضح الدكتور إسلام حجازي ، المدير التنفيذي لمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات، أن الورشة تستهدف مسؤولي إنشاء بريد إلكتروني رسمي تابع للجامعة في كليات جامعة عين شمس.

وأضاف أن الورشة تهدف إلى شرح وتوضيح طرق إعداد وتأمين الإيميل الجامعي.

يأتي ذلك في إطار التشجيع على استخدام الإيميل الجامعي من قبل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين للاستفادة من الخدمات التي يوفرها.