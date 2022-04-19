دارين حداد: ألغيت عزوماتي من أجل بابلو..وابتعدت عن دور الفتاة الجميلة|فيديو

التقت عدسة موقع صدى البلد بالفنانة دارين حداد داخل كواليس مسلسل بابلو الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي.

وتحدثت دارين عن كواليس تواجدها في المسلسل، وكيفية التحضير لشخصيتها، كما كشفت لنا عن الصعوبات التي واجهتها في العمل وكيف تغلبت عليها، وأوضحت طريقتها في الخروج من حصر المخرجين لها في دور الفتاة الجميلة، كما تحدثت عن تفاصيل اعمالها القادمة.

واحتفل أبطال وصناع مسلسل بابلو بانتهاء تصوير المسلسل، وتواجد كل من الفنان حسن الرداد، أروى جودة، دارين حداد، مصطفى فهمي، وسط أجواء من الفرحة بالنجاح الذي حققه العمل.

يضم مسلسل بابلو كوكبة من النجوم على رأسهم الفنان حسن الرداد و أروى جودة و نجلاء بدر و سلوي عثمان وهالة فاخر ومحمود حجازي وعثمان محمد علي ، بالإضافة الى الفنان القدير مصطفى فهمي.

وحرصت القنوات الفضائية على الحصول على حق عرض مسلسل “ بابلو ”، ونجحت قناة المحور فى الحصول على حق عرض المسلسل بشكل حصري فى مصر ، أما عربياً فقد تم تسويق المسلسل إلى قناة أبو ظبي ، كما حصلت المنصة الخاصة بالقناة على حق عرض المسلسل، بالإضافة إلى منصة viu .