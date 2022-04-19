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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات برج الدلو اليوم .. صحيا وعمليا وعائليا

الدلو
الدلو

برج الدلو من الأبراج الهوائية، يتمتعون بالمزاج المتقلب، لكنهم بارعين في جميع المجالات العملية، ويعشقون متابعة الأبراج اليومية لمعرفة حظهم ونصيبهم من علم الفلك.

توقعات برج الدلو اليوم 

التزم بروتينك المعتاد وستجد النجاح، يجعلك الانضباط واتباع نهج مبسط في العمل متميزًا عن الآخرين، قد تشعر بالقوة من خلال النجاحات الأخيرة، عليك أن تجرِّب خطة جديدة ؛ قد يكون مفيدًا.

قد يستمر التفكير خارج الصندوق في كسب المكافآت والأوسمة لك، ومن المرجح أن تحقق خططك الكبيرة عوائد كبيرة، سوف تظل منتجًا بشكل غير عادي ومليئ بالطموح، علاوة على ذلك قد تكون قادرًا على توجيه هذه الطاقة بشكل منتج. 

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كما سيكون الطلاب قادرين على التخلص من المشاكل السابقة والتركيز على دراستهم، قد تجعلهم يشعرون بالثقة بشأن أدائهم على الصعيد الأكاديمي.

قد تحاول مساعدة أشقائك الصغار ودعمهم  لكن العلاقة معهم قد تظل متقلبة. 

خصص وقتًا للرومانسية وكن مستعدًا لإظهار الحب لشريك حياتك، من المتوقع أيضًا شراء سيارة باهظة الثمن أو أي هدية فاخرة لزوجتك.

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