12 أبريل.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هي نصيحة الأبراج لك؟

لا يزال القمر يتنقل في برج الاسد الناري ولا يزال يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من برج الاسد ما يعني اجواء ناجحة ورابحة تسهل اعمال مواليد الابراج النارية الحمل الاسد والقوس.

قالت خبيرة الأبراج ماغي فرح أنه بانتظار مولود اليوم انطلاقة عام مميز يحمل معه انفراج تقدم تفاؤل وافراح ترتاح تختفي الغيوم وتتفاهم مع المحيط ويعطيك القدرة على الحوار والنقاش واللقاءات المهمة والانجازات والمواعيد والمقابلات سنة جيدة سنة مباركة من الفلك تحصد ثمار جهودك وقد تحصد أكثر ممّا تتوقع ان تفاؤلك يجعلك تعمل بمهمة ونشاط.

مواليد اليوم الثلاثاء 12 نيسان ابريل من برج الحمل



يستمتع مولود اليوم من برج الحمل بالتعرف على الشخصيات الجديدة، وخوض المناقشات المثيرة معهم. هو صادق بعض الشيء، وفي بعض الأحيان يكون صارما ومتسلطا أو ديكتاتوريا. فلا تقومي بسؤاله عن شيء إلا إن كنت مستعدة لسماع رده اللاذع.لا يتقبل النقد بسهولة، لذا يجب عليك دائما انتقاء الكلمات لتكون ذات محتوى إيجابي فيسهل عليه تقبلها. هو من النوع الذي يرغب طوال الوقت أن يكون على معرفة بما يحدث معك وأن يكون أول من يعلم ذلك.