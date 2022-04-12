عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

12 أبريل.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هي نصيحة الأبراج لك؟

الأبراج
الأبراج

لا يزال القمر يتنقل في برج الاسد الناري ولا يزال يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من برج الاسد ما يعني اجواء ناجحة ورابحة تسهل اعمال مواليد الابراج النارية الحمل الاسد والقوس.

قالت خبيرة الأبراج ماغي فرح أنه بانتظار مولود اليوم انطلاقة عام مميز يحمل معه انفراج تقدم تفاؤل وافراح ترتاح تختفي الغيوم وتتفاهم مع المحيط ويعطيك القدرة على الحوار والنقاش واللقاءات المهمة والانجازات والمواعيد والمقابلات سنة جيدة سنة مباركة من الفلك تحصد ثمار جهودك وقد تحصد أكثر ممّا تتوقع ان تفاؤلك يجعلك تعمل بمهمة ونشاط.

txt

حظك اليوم وتوقعات الأثنين 11-4- 2022 على الصعيد الهمنى والعاطفي

txt

نشرة المرأة .. حظك اليوم الأحد 10- 4 -2022 .. وأطعمة غنية بالحديد

مواليد اليوم الثلاثاء 12 نيسان ابريل من برج الحمل  


يستمتع مولود اليوم من برج الحمل بالتعرف على الشخصيات الجديدة، وخوض المناقشات المثيرة معهم. هو صادق بعض الشيء، وفي بعض الأحيان يكون صارما ومتسلطا أو ديكتاتوريا. فلا تقومي بسؤاله عن شيء إلا إن كنت مستعدة لسماع رده اللاذع.لا يتقبل النقد بسهولة، لذا يجب عليك دائما انتقاء الكلمات لتكون ذات محتوى إيجابي فيسهل عليه تقبلها. هو من النوع الذي يرغب طوال الوقت أن يكون على معرفة بما يحدث معك وأن يكون أول من يعلم ذلك.

برج الحمل برج الأسد مولود الأبراج اليوم الأحد حظك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شروط الخروج على المعاش المبكر طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

انخفاض الحرارة 11 درجة.. الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الشتوية

مورد وخدودك حمرا| هل ترتبط ياسمين عز بـ أبو جبل على طريقة وفاء الكيلاني ؟

النيابة العامة تباشر التحقيقات في وفاة أيمن هدهود

قرار جمهوري بالإذن لوزير المالية بشأن الرحلات الجوية لمطارات روسيا

جنون الذهب.. قفزة جديدة في الأسعار وعيار 21 يسجل رقما قياسيًا

بشكل نهائي.. الشيوخ يعوض المطلقة بـ20 ألف جنيه ويحدد شروط الحصول عليها

أفعال تبطل الصيام بين الزوجين .. الإفتاء تحددها بـ8 احذر الوقوع فيها

موضوعات متعلقة

توقعات الأبراج .. حظك اليوم الخميس 20 يناير

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 19-1-2022 اكتشف ما يخبئه لك برجك

حظك اليوم وتوقعات الأثنين 17-1- 2022 على الصعيد الهمنى والعاطفي

16 يناير.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هي نصيحة الأبراج؟

ترشيحاتنا

أحدهما أقل بكثير من متحور دلتا.. الصحة تعلن أعراض متحور xe لكورونا

معتصم سالم: كيروش السبب الأبرز في عدم تأهل مصر إلى كأس العالم

شبانة: الاتحاد حصل على توقيع سيسيه.. والنحاس يطلب التعاقد مع مدافع المقاولون

آليات وضوابط الهجرة المؤقتة وحالات انتهائها وفقا للقانون

بعد الزيادة الاخيرة..أسعار فئات ستروين سي اليزيه موديل 2022

الأزهر يعلن عن المسابقة السنوية لحفظ القرآن للوافدين والمصريين.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوزو شكيب.. كانت تقرأ القرآن بالفرنسية.. واختارتها الملكة نازلي وصيفة لها

يوتيرن آخر أعمالي| توفيق عبدالحميد يعلن اعتزال التمثيل نهائيا.. وريهام حجاج ترد

ملحمة حرب الصائمين.. لماذا أُعتبرت المدفعية المصرية في العاشر من رمضان الأشرس عالميا؟

مكتوب عليا الحلقة 10.. على طريقة عادل إمام أكرم حسني يتزوج فيدرا

فيديو

اسم جديد ينضم للقائمة| تعرف على هوية المدرب الجديد لمنتخب مصر.. فيديوجراف

القصة الكاملة لواقعة اعتداء كريستيانو رونالدو على طفل مصاب بالتوحد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. شريف سلامة يكشف كواليس دوره في مسلسل فاتن أمل حربي

الاختيار 3 الحلقة 10..تسجيل جديد لخيرت الشاطر يهدد بعمليات عنف في مصر

المزيد

ساحة رأي

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

المستشار أسـامة الصعيدي

فن الدراما الوطنية يهزم أعداء الوطن

كريمة أبو العينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ