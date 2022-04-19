19 أبريل.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هي نصيحة الأبراج لك؟

قالت خبيرة الأبراج ماغي فرح إنه بانتظار مولود اليوم سنة مميزة سينال خلالها مكافأة مالية، فلا تتأخر في بذل الجهود لتحسين أوضاعك المالية والمهنية حتى تأتي ثمارها هذا العام.



مولود اليوم الثلاثاء 19 أبريل من برج الحمل



مولود اليوم من برج الحمل قائد بطبيعته، ويستمتع بالتحديات والانغماس في المشاريع الجديدة.

لا يجب أن يملي عليه الآخرين ما ينبغي فعله، بل على النقيض، يحب توجيه الناس إلى المسار الذي يجب أن يسلكوه.

يتميز رجل الحمل بشخصيته القوية ولا يخش الحصول على ما يريده في العمل.

لا يحب الجلوس في المكاتب المغلقة بل يفضل أن يكون عمله في مواقع خارجية مختلفة.

كل يوم هو تحد جديد بالنسبة له، فطموحه الزائد وحبه للمغامرة يجعلانه من رجال الأعمال المتميزين.