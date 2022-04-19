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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الاختيار 3 الحلقة 18.. الاستعانة بـ إسراء للإيقاع بالإرهابي أبو منير

أحمد السقا في الاختيار
أحمد السقا في الاختيار 3

شهدت الحلقة 18 من مسلسل الاختيار 3، بدء مساعدة الفتاة إسراء للعقيد مصطفى في المخابرات الحربية “أحمد السقا” لمعرفة معلومات عن الإرهابي “أبو منير” الذي يقف وراء العديد من العمليات الإرهابية وتبحث عنه قوات الأمن منذ فترة طويلة. 

في الوقت نفسه يتوقع العقيد مصطفى اختبار أبو منير “لإسراء” لأنه شخصية شكاكة جدا، وسيتتبع خطواتها بعدما يطلب منها نقل شنطة معينة، لمعرفة مدى ولائها وطاعتها لكلامه.

الاختيار 3

تمكن مسلسل الاختيار من الحفاظ على تصدر قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر عبر منصة watch it للأسبوع الثالث على التوالي.

مسلسل الاختيار الذى يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال مع كل من الفنانين كريم عبد العزيز وأحمد عز وأحمد السقا ، احتل المركز الأول منذ اليوم الأول لعرضه . 

ويعرض مسلسل الاختيار 3 وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.

ويشارك في بطولة الاختيار 3 مجموعة كبيرة من النجوم، منهم وخالد الصاوي، ومحمود البزاوي، وسمر مرسي، ومجدي فكري، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، وعبد العزيز مخيون، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

الاختيار صبرى فواز بيتر ميمي مسلسل الاختيار Arts Entertainment

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