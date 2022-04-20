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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

اقتصاد الإمارات|"كهرباء دبي " تطبق استراتيجية الشبكة الذكية 2021 - 2035

صدى البلد

بدأت هيئة كهرباء ومياه دبي بتطبيق استراتيجيتها للشبكة الذكية المحدثة 2021- 2035 التي تمتاز بمستوى عالٍ من الرشاقة والمرونة بما يتيح قدرة أكبر لمواكبة المستجدات والتغيرات المتسارعة وضمان مواصلة مسيرة تميز الهيئة وريادتها العالمية.

و بحسب وكالة انباء الإمارات “وام” أثنى  سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي على جهود العاملين في الهيئة التي أثمرت عن إنجاز أهداف المرحلة القصيرة من استراتيجية الهيئة الخاصة بالشبكة الذكية وتحديث الاستراتيجية للانطلاق قدماً نحو تحقيق أهداف المرحلتين المتوسطة وطويلة الأجل حتى عام 2035.

وأضاف ينسجم برنامج الشبكة الذكية التابع للهيئة والذي يبلغ مجموع استثماراته 7 مليارات درهم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بأن تكون دبي المدينة الأذكى والأسعد في العالم كما أنها تدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.

وذكر أن الشبكة الذكية توفر خصائص متقدمة تشمل إمكانية التشغيل التبادلية بين مختلف أنحاء شبكة الكهرباء والمياه. وتشكل الشبكة الذكية مكوناً أساسياً في استراتيجية الهيئة لتطوير بنية تحتية متقدمة لإدارة المرافق والخدمات عبر أنظمة ذكية ومترابطة تعتمد على التقنيات الإحلالية وأحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. وتعتبر الشبكة أحد أهم عوامل نجاح المدن الذكية حيث أنها تضمن استمرارية وتوافرية الخدمات المتكاملة والمتصلة على مدار الساعة.

من جهته أوضح المهندس وليد بن سلمان النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة أن استراتيجية الشبكة الذكية 2021-2035 تتضمن ستة محاور وهي محاور الممكنات التأسيسية والتشغيل الآلي للشبكة الذكية وحلول الطاقة الذكية والتنقل الأخضر وشبكة المياه الذكية والذكاء الاصطناعي والخدمات المبتكرة ذات القيمة المضافة.. لافتا إلى أن هذه المحاور تتكون من 19 ممكناً يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة وتمكين استراتيجية الشبكة الذكية لهيئة كهرباء ومياه دبي المحدثة حتى 2035.

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وتجدر الإشارة إلى أنه وفي إطار تحقيق الأهداف قصيرة المدى لاستراتيجية الهيئة للشبكة الذكية 2014 - 2035 استكملت الهيئة بين عامي 2015 و2020 استبدال جميع عدادات الكهرباء والمياه بعدادات ذكية حيث تم تركيب أكثر من مليوني عداد تتم قراءتها تلقائياً وتوفر للمتعاملين معلومات حول أنماط استهلاكهم لتمكينهم من إدارة استهلاكهم للكهرباء والمياه بشكل فعال.

وبين عامي 2015 و2017 انتهت الهيئة من أتمتة شبكة النقل المرتبطة بمحطات التحويل جهد 400 كيلوفولت و132 كيلوفولت بنسبة 100% وفي 2017 انتهت من تركيب منظومة الاتصال متعددة التطبيقات بالاعتماد على تقنية الراديو /RF Mesh/ التي تغطي مختلف أنحاء إمارة دبي. وترتبط حالياً بأكثر من 4,200 محطة توزيع فرعية في دبي بما يدعم تطبيقات الشبكات الذكية مثل عدادات الكهرباء والمياه الذكية وأتمتة شبكة التوزيع.

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