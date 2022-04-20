الصحة: تطعيمات كورونا سيتم إعطاؤها للمواطنين موسميا وهذا وارد أن يحدث.. فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة ، إن هذه الفترة مصر تشهد أعلى معدلات تعافي من إصابات فيروس كورونا واقل معدلات في نسب الإصابة .

وأضاف حسام عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ، إن تطعيمات كورونا سيتم إعطاءها للمواطنين موسميا بشكل سنوي وهذا وارد أن يحدث .

وأوضح حسام عبد الغفار ، إن التزام المواطنين مع تلقي جرعات لقاح كورونا سيساعدنا على قلة الاحتياج لدخول المستشفيات ، مؤكدا أنه طالما لم تعلن منظمة الصحة العالمية انتهاء الجائحة فسوف نتعامل مع الجائحة أنها متواجدة.

وتابع : إن مصر ستعلن عن انتهاء فيروس كورونا عندما تعلن منظمة الصحة العالمية عن هذا .