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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طفل غرقًا بترعة المراغة في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي تلميذ في بداية العقد الثاني من العُمر، مصرعه غرقًا، حيث كان يستقل دراجته الهوائية، على جانب الترعة، واختلت عجلة القيادة بيده وسقط بها؛ ولعدم إجادته السباحة، لفظ أنفاسه الأخيرة بداخل الترعة، بدائرة مركز شرطة المراغة شمال محافظة سوهاج.

وتعود احداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بغرق شخص بترعة دائرة المركز.

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وبالانتقال والفحص تبين غرق المدعو (عبد الله ا ع ع - 12 سنة - تلميذ - ويقيم بذات الناحية)، وعلى الفور تم انتشال الجثة، ونقلها إلى مشرحة المستشفى المركزي.

وبسؤال والد الفقيد المدعو ( الفيل ع ع ع - 45  سنة- موظف - ويقيم بذات الناحية)، قرر أنه أثناء استقلال نجله دارجته الهوائية بذات الناحية أختل مقود الدراجة مما أدي لسقوطه بالترعة المجاورة لمنزله ولعدم إجادته السباحة غرق بها، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج دراجة ترعة تلميذ غرق

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