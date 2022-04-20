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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لذيذة للأطفال والكبار .. طريقة عمل شوربة الخضار بالشعرية

طريقة عمل شوربة الخضار
طريقة عمل شوربة الخضار بالشعيرية

تعد شوربة الخضار بالشعيرية من أكثر أنواع الشوربة الشهية التى يقبل الأطفال على تناولها دون حاجة لبذل مجهود من الأم 

نقدم لكم شوربة الخضار بالشعيرية بخطوات الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة فى المطبخ على قناة سي بي سي سفرة.
 

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مقادير شوربة الخضار:
2 مكعب مرقة دجاج
معلقة زيت
1 بطاطس مكعبات صغيرة نص سلقة
نص كيس بسلة وجزر
ملح
فلفل اسود
2 حباية كوسة مكعبات
2 فص حبهان
1 بصل جوليان احمر
2 فص مستكة
كوب شعيرية
ربع كيس خرشوف شرائح
ربع كيس فاصوليا خضراء
كرفس مفروم
ورق كرفس

طريقة عمل شوربة الخضار بالشعيرية

  • في طاسة علي النار نضع معلقة زيت واحدة وضعي الشعرية فيه للتحمير مع التقليب المستمر.
  •  ضعي معلقة زيت في حلة على النار وشوحي فيها البصل مع الحبهان والمستكة والملح والفلفل الاسود وقلبيهم جيدا .
  • ضيفي البطاطس والكوسة والخرشوف قلبيهم جيدا حتي تتشوح ثم نضيف البسلة والجزر والفاصوليا الخضراء والكرافس ونستمر في التقليب مرة أخري.
  • ضعي الشوربة فوق الخضروات مع القليل من المياه ونقوم بالتقليب المستمر نقوم الان بوضع الشعرية فوق الشوربة تقلب وتترك حتى تمام نضج شوربة الخضار
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