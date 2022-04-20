لذيذة للأطفال والكبار .. طريقة عمل شوربة الخضار بالشعرية

تعد شوربة الخضار بالشعيرية من أكثر أنواع الشوربة الشهية التى يقبل الأطفال على تناولها دون حاجة لبذل مجهود من الأم

نقدم لكم شوربة الخضار بالشعيرية بخطوات الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة فى المطبخ على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير شوربة الخضار:

2 مكعب مرقة دجاج

معلقة زيت

1 بطاطس مكعبات صغيرة نص سلقة

نص كيس بسلة وجزر

ملح

فلفل اسود

2 حباية كوسة مكعبات

2 فص حبهان

1 بصل جوليان احمر

2 فص مستكة

كوب شعيرية

ربع كيس خرشوف شرائح

ربع كيس فاصوليا خضراء

كرفس مفروم

ورق كرفس

طريقة عمل شوربة الخضار بالشعيرية