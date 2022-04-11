عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة تحضير شوربة الكريمة والذرة بالخطوات

شوربة كريمة
شوربة كريمة

شوربة الكريمة والذرة من الأكلات المميزة والخفيفة التي يمكن بدء الإفطار بها، وإليك طريقة تحضير شوربة الكريمة والذرة بالخطوات.

 

txt

طريقة عمل سمبوسك الطعمية لسفرة مميزة في رمضان

txt

شهي ولذيذ.. طريقة تحضير البيض بالعجوة

وإليكم طريقة تحضير شوربة الكريمة والذرة للشيف غادة جميل

مقادير شوربة الكريمة والذرة

• زبدة 

• بصل مبشور 

• بشاميل 

• 1 لتر مرق دجاج 

• ذرة 

 مسلوقة

• بهارات 

• زنجبيل بودرة 

• للتقديم

• خبز محمص 

طريقة تحضير شوربة الكريمة والذرة

1- شوحي الذرة في الزبدة على النار

2- ضيفي البصل المفروم والتوابل

3- ضعي الكريمة والبشاميل والمرقة ويقلب كل الخليط

4- أضربي الخليط بالمضرب الكهربائي

5- تغرف وتقدم مع الخبز

شوربة شوربة الكريمة والذرة مقادير شوربة الكريمة طريقة تحضير شوربة الكريمة Food

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شروط الخروج على المعاش المبكر طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

موعد صرف معاشات مايو 2022

انخفاض الحرارة 11 درجة.. الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الشتوية

بدء تدريبات معلمي الصفوف الأولى على منصة التطوير المهني الإلكترونية اليوم

سعر الذهب اليوم الأحد 10-4-2022

مورد وخدودك حمرا| هل ترتبط ياسمين عز بـ أبو جبل على طريقة وفاء الكيلاني ؟

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 11-4-2022

حريق يلتهم محلا تجاريا في شبرا مصر.. صور

ترشيحاتنا

حدث ليلا|الرئيس السيسي يرفض الانضمام للإخوان في الاختيار3.. حسن شحاتة يعلن جاهزيته لتدريب المنتخب..تعيين قائد جديد للحرب في أوكرانيا

السعودية: مليون حاج هذا العام من داخل المملكة وخارجها

سعفان يهنئ وزير الدفاع بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

السجن المؤبد عقوبة استعمال السلاح للهجوم على المقار الحكومية بقانون مكافحة الإرهاب

تعرف على أسعار أعيرة الذهب في مستهل تعاملات الاثنين 11-4-2022

تجديد حبس المتهم بإطلاق النيران على طفل في عين شمس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برفع 200 كجم حديد.. امرأة تتفوق على الرجال داخل الجيم.. شاهد

بالإندومي.. شاهد حلاق يصنع تسريحات شعر غريبة من الطعام

شاهد.. تساقط قطع معدنية غريبة من السماء يثير الرعب

شاهد.. سمكة جمبري تنظف أسنان غواص باحترافية |فيديو

فيديو

جدتها مصرية.. من هي مارين لوبان مرشحة الانتخابات الفرنسية الرئاسية؟

الجمهور شتمني بأمي.. هل يستمر محمد أبو جبل مع الزمالك؟ .. فيديوجراف

كواليس تصميم عروسة لعبة السبيط في الكبير أوي 6 .. فيديوجراف

بعد تفشي أوميكرون وحبسهم في المنزل..سكان شنغهاي يسرقون الطعام من المتاجر.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبوالعينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

اﻟﻤﺰﻳﺪ