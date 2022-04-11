شوربة الكريمة والذرة من الأكلات المميزة والخفيفة التي يمكن بدء الإفطار بها، وإليك طريقة تحضير شوربة الكريمة والذرة بالخطوات.





وإليكم طريقة تحضير شوربة الكريمة والذرة للشيف غادة جميل

مقادير شوربة الكريمة والذرة

• زبدة

• بصل مبشور

• بشاميل

• 1 لتر مرق دجاج

• ذرة

مسلوقة

• بهارات

• زنجبيل بودرة

• للتقديم

• خبز محمص

طريقة تحضير شوربة الكريمة والذرة

1- شوحي الذرة في الزبدة على النار

2- ضيفي البصل المفروم والتوابل

3- ضعي الكريمة والبشاميل والمرقة ويقلب كل الخليط

4- أضربي الخليط بالمضرب الكهربائي

5- تغرف وتقدم مع الخبز